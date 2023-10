Ozzy Osbourne innrømmer at han pleide å tisse i buksa på scenen

I en ny episode av «The Osbourne Podcast» avslører Ozzy Osbourne (74) at han pleide å tisse i buksa på scenen, og argumenterer med at han var «våt uansett».

Tilståelsen kom frem under en samtale med kona Sharon Osbourne, og barna Kelly Osbourne og Jack Osbourne om et par av dronning Victorias undertøy som en gang ble solgt på auksjon.

Mens Jack (37) synes det var rart, fortalte Sharon (71) at hun en gang eide et par av filmstjernen Marilyn Monroes sko. Jack insisterer da på at det var det samme som å eie noens truser.

«Sannsynligvis inkontinent»

– Sko, en veske eller en kjole er ikke det samme som en truse som noen har prompet og pisset i, sier Sharon.

– Hvem pisser i trusene sine? svarer Jack.

Ozzy Osbourne kommer da med en spøk: «Hun var en gammel jente, hun var sannsynligvis inkontinent. Hun eide kontinenter, men hun var inkontinent».

Han hevder videre at kongelige sannsynligvis gjør fra seg når de er midt i lange «parader» eller andre offentlige opptog - og det det var noe han kunne relatere til, skriver People.

– Når jeg sto på scenen, pleide jeg å si: ‘Å, faen heller’, og bare pisse, for jeg var våt uansett etter å ha kastet vann rundt meg, sier Ozzy, som ofte sprayet publikum med vannpistoler eller dumpet store bøtter med vann på dem.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Familien Osbourne, Ozzy, Kelly, Jack og Sharon på scenen under American Music Awards i Los Angeles 13. januar 2003. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Assistert selvmord

I forrige ukes utgave av podkasten avslørte Sharon og Ozzy at de fortsatt har en pakt om assistert selvmord.

Under samtalen spurte Jack om aktiv dødshjelp fortsatt var «en plan» for foreldrene hans etter at Sharon skrev om det i memoarboken sin fra 2007.

«Tror du at vi kommer til å lide?» svarte Sharon mens hun lo, før Jack spurte videre: «Lider vi ikke alle sammen allerede?»

– Jo, det gjør vi alle sammen, men jeg vil ikke at det skal gjøre vondt også. Psykisk lidelse er smerte nok uten fysisk. Så hvis du lider både psykisk og fysisk, så sier jeg hade, sier moren.

Kelly (38), spurte så: «Men hva om du kunne overleve?»

«Ja, tenk om du overlevde, men ikke kan tørke deg i ræva, pisser overalt og ikke kan spise», svarte Sharon.