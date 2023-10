Prins Bernhards nazistiske fortid ryster Nederlands kongehus

Nederlendernes støtte til det nederlandske kongehuset har falt kraftig de siste årene, og det ble ikke noe bedre da det nylig kom fram at kong Willem-Alexanders bestefar prins Bernhard var medlem av det tyske nazipartiet. Her er dronning Maxina og kong Willem-Alexander under et besøk i Oslo i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Avsløringer om at bestefaren til Nederlands konge var medlem av det tyske nazipartiet til Adolf Hitler, ryster kongehuset, som fra før sliter med fallende oppslutning.

Prins Bernhard, som var tidligere dronning Julianas ektemann, insisterte helt til han døde i 2004, på at han aldri meldte seg inn i nazipartiet.

– Jeg kan sverge med hånden på bibelen at jeg aldri har vært nazist, sa han i et intervju med avisa De Volkskrant like før han døde, 93 år gammel. Han la til at han aldri betalte kontingent og aldri hadde medlemskort.

Men disse påstandene ble knust da medlemskortet fra 1933 nylig ble funnet og erklært ekte av kongehuset.

Historikeren Flip Maarschalkerweerd, tidligere sjef for kongehusets arkiver, fant medlemskortet i prinsens private arkiv i hans residens, slottet Soestdijk.

Født i Tyskland

Bernhard, som ble født i 1911 i Jena i Tyskland, bodde i Berlin da han meldte seg inn i det nasjonalsosialistiske partiet NSDAP.

Han giftet seg med Nederlands prinsesse Juliana i 1937 etter å ha blitt kjent med henne under OL i Berlin året før, og introduserte henne til sitt jetsettliv med raske biler, luksusferier og designerklær.

Under krigen ledet han den nederlandske motstandsbevegelsen fra London, der regjeringen og hans svigermor dronning Wilhelmina var i eksil.

Etter at Juliana ble dronning i 1948, ble han generalinspektør for de væpnede styrkene og tok på seg offisielle og uoffisielle oppdrag for regjeringen.

Internasjonalt var han mest kjent som grunnlegger i 1961 av Verdens villmarksfond WWF, nå kjent som Verdens naturfond. Han var president til 1977.

Amorøse affærer

To uker etter at han døde, kom det fram i skandaleintervjuet i De Volkskrant at han var far til to døtre utenfor ekteskap og hadde hatt en lang rekke utenomekteskapelige affærer. Da ble også hans medvirkning i en korrupsjonsskandale i 1970 avdekket.

– Jeg er overrasket over at prins Bernhard oppbevarte dokumentet, og at det fortsatt befant seg i arkivene til kongefamilien, sier Rick Evers, som er en nederlandsk ekspert på kongehuset.

Han sier at medlemskortet ikke ville blitt kjent om ikke den nåværende kongen Willem-Alexander hadde godkjent det.

– Dette er private arkiver, ikke nasjonale arkiver. Han bestemmer hvordan de skal håndteres, sier Evers.

Krever gransking

Nederlands viktigste jødiske organisasjon CIDI og et av nasjonalforsamlingens partier har krevd gransking av Bernhards nazistiske fortid, men statsminister Mark Rutte har så langt avvist kravet.

CIDI sier at avsløringen føyer enda en svart side til Nederlands moderne historie, og kong Willem-Alexander forstår at det skaper bølger.

– Jeg kan forestille meg at nyheten gjør sterkt inntrykk og utløser sterke følelser, særlig i det jødiske samfunnet, sier han.

Form for svik

For den personlige treneren Jolijn Oliemans (41), som blir spurt mens hun er på vei forbi Noordeinde-slottet hvor Willem-Alexander har sitt kontor, kom nyheten som en form for svik.

– Det er også det at han alltid har benektet det som er vanskelig for folk, og at det har vært så lite åpenhet om det, sier hun.

I sosiale medier har det dukket opp krav om å avsette kongefamilien etter avsløringene, og meningsmålinger viser at oppslutningen faller.

Ifølge en Ipsos-måling i september sier bare 38 prosent av nederlenderne at de fortsatt har stor tillit til kongen. Det er ned fra nesten 80 prosent i 2020.

Over en firedel av dem som er spurt, vil at Nederland skal bli republikk, og for en måned siden ble kongefamilien møtt av buing under feiringen av Prinsens dag i Haag.

Feiltrinn

Familien sliter fortsatt med å komme seg etter flere feiltrinn under koronapandemien.

I oktober 2020, mens landet var delvis nedstengt, fløy kongen og dronning til Hellas på ferie. De kom tilbake dagen etter som følge av oppstyret da reisen ble kjent.

Bare to måneder før ble kongen anklaget for å ha lite medfølelse med vanlige folks slit etter at han ble avbildet på en gresk øy uten munnbind og uten å holde avstand til andre.