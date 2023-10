Kandinskij-maleri til 250 millioner skal vises i Nasjonalmuseet

NTB

Et maleri av den russiske kunstneren Vasilij Kandinskij til en verdi av drøyt 250 millioner kroner er på plass i Nasjonalmuseet.

– Kandinskij er på samme nivå som Picasso, Munch, Matisse og Kirchner, sier avdelingsdirektør Anders Bjørnsen i Sparebankstiftelsen DNB til Aftenposten.

Det er stiftelsen som har gått til innkjøp av verket «Rigide et courbé», som ble malt i 1935. Stiftelsen har nå deponert maleriet til Nasjonalmuseet, der det skal vises på ubestemt tid.

Kandinskij regnes som en av 1900-tallets mest toneangivende malere. «Rigide et courbé» har tidligere tilhørt Guggenheim-museets samling. Nå er det altså på plass i Oslo.

– Frem til nå har ingen av maleriene hans vært representert i norske museumssamlinger, og vi i stiftelsen er svært glade for å ha kunnet bidra til at han nå er det, sier Bjørnsen.

Maleriet ble sist solgt på auksjon hos Christie's i New York i 2016. Da gikk det for omtrent 256 millioner kroner. Sparebankstiftelsen DNB vil ikke gå ut med den eksakte summen de har kjøpt maleriet for. De bekrefter imidlertid at det er det dyreste kjøpet de har gjennomført.