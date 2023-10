Kevin Spacey fikk stående applaus etter forelesning om kanselleringskultur

Skuespilleren er aktuell med en opptreden i en walisisk thriller.

Kevin Spacey (64) ble belønnet med stående applaus etter en opptreden på en forelesning om kanselleringskultur ved Universitetet i Oxford.

I det som antas å være hans første sceneopptreden etter at han ble frikjent for seksuelle overgrep tidligere i år, fremførte Spacey en fem minutter lang scene fra William Shakespeares tragedie Timon fra Athen.

Han ble introdusert av forfatteren og ytringsfrihetsforkjemperen Douglas Murray, som snakket om hva Shakespeare kan lære oss om kanselleringskultur i forbindelse med en forelesning til minne om filosofen Sir Roger Scruton.

Filmaktuell

Spaceys opptreden, som ble ledet av såkalte «cue cards», ble møtt med stående ovasjoner og en applaus som varte i mer enn 40 sekunder, skriver Deadline.

Applausen kommer bare noen dager etter at en kino i London takket nei til tilbudet om å være vertskap for premieren på Spaceys nye film, den walisiske thrilleren Control, etter å ha oppdaget at han hadde en stemmerolle i filmen.

Greg Lynn, som driver kinoen, skrev til filmens produsent, Lauren Metcalfe, i en e-post sett av avisen The Telegraph:

– I går kveld ble vi oppmerksomme på at Kevin Spacey medvirker i filmen din, og at det er hans første film etter rettssaken. Både jeg og mine ansatte er forferdet over at vi blir nevnt i samme åndedrag som hans nye film i forbindelse med premieren.

En «seksuell bølle»

I juli ble Spacey frikjent for seksuelle overgrep mot fire menn etter en fire uker lang rettssak i i London. Han nektet for anklagene og hevdet at de var «galskap», «absolutt tull» og en «dolk i ryggen». Spacey hevdet at mennene var økonomisk motivert og at de var ute etter «penger, penger og atter penger«.

Aktoratet beskyldte Spacey for å være en «seksuell bølle» som utnyttet sin berømmelse og makt til å misbruke mennene, ifølge The Guardian.

Skuespilleren Anthony Rapp var den første som sto frem med anklagene i en artikkel i nettavisen Buzzfeed, der han beskyldte Spacey for uønskede seksuelle tilnærmelser.

Rapp forsøkte å saksøke Spacey for 40 millioner dollar – nærmere 440 millioner kroner – i en sivil rettssak, men den tidligere House of Cards-stjernen ble frifunnet i oktober i fjor.

Til tross for rettsavgjørelsene har Spacey ennå ikke vendt tilbake til større produksjoner innen film, TV og teater.