Artisten «Pink» avviser Israel-flagg-kontrovers

Artisten Pink (Alecia Beth Moore) måtte gå ut på sosiale medier og avvise at hun brukte israelske flagg under konsertene sine, etter å ha mottatt trusler fra fans. Her tatt da hun hadde show i Paris i juni i samme turné. Også da var de blå-hvite flaggene en del av showet, men det var ingen som koblet dem til Israel eller Gaza-konflikten. Les mer Lukk

Popartisten måtte gå ut på sosiale medier etter at hun fikk trusler for det folk trodde var Israel-flagg på scenen under konserten hennes.