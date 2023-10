Prinsesse Ingrid Alexandra har flyttet ut av barndomshjemmet på Skaugum

Bakgårdsfest på Slottet Oslo 20230825. Prinsesse Ingrid Alexandra under bakgårdsfesten på Slottet i Oslo fredag 25 august. Festen markerer at kronprinsparet har fylt 50 år i løpet av sommeren.

Prinsessen har pakket sakene og flyttet til hovedstaden.

Prinsesse Ingrid Alexandra (19) har pakket seg ut av barndomshjemmet på Skaugum og flyttet vekk fra resten av kronprinsfamilien. Prinsessen har nå flyttet til mer urbane og hippe strøk i Oslo.

Denne våren var prinsessen ferdig med videregående på Elvebakken videregående skole og gjennomførte tradisjonen tro også russefeiring med sine medelever.

Ifølge Se og Hør hadde flere sett for seg at Ingrid Alexandra ville begynne på studier i utlandet, men slik ble altså ikke.

Nytt bosted

Denne høsten jobber hun som miljøarbeider og skoleassistent ved Uranienborg skole i Oslo, som er samme ungdomsskole som hun selv gikk på.

Etter ny jobb har prinsessen fått nytt bosted. Prinsessen har flyttet til Oslo, nærmere bestemt Grünerløkka.

Prinsessens nye adresse har muligens gjort at barndomshjemmet på Skaugum som hun har delt med foreldrene kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon (50) og prins Sverre Magnus (17) har blitt noe stillere.

Prins Sverre Magnus bor fortsatt hjemme mens han gjør seg ferdig med videregående utdanning på Elvebakken videregående. Kronprinsesse Mette-Marits første sønn Marius Borg Høiby flyttet hjem igjen til Skaugum etter at forholdet med influenser Nora Haukland tok slutt.

Førstegangstjenesten venter

Ifølge Se og Hør skal det være viktig for Ingrid Alexandra å leve et så normalt liv som mulig. På Skaugum skal ansatte ha sørget for at klær og renhold var i orden. På Grünerløkka må angivelig prinsessen holde orden i sakene sine selv.

Når året er omme er det igjen tid for nye oppgaver, da venter førstegangstjenesten for prinsessen. Hun skal møte opp i Skjold leir i Indre Troms som er base for 2. bataljon og Ingeniørbataljonen.

Etter at rekruttperioden på Skjold er over er det ikke kjent hva prinsessen skal gjøre.