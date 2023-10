Dolly Parton sier hun ble pisket og straffet av bestefaren sin

Dolly Parton under festivalen South by Southwest Music Festival 18. mars 2022. Illustrasjonsfoto.

Den verdenskjente sangeren sier at hun «alltid har vært tro mot seg selv».

I et nylig intervju avslører Dolly Parton at hun baserte sin ikoniske, noen ganger overdrevne fremtoning på en lokal kvinne i byen som gikk i høye hæler og trange skjørt.

– Hun var flamboyant. Hun hadde knallrød leppestift og lange røde negler. Hun hadde høyhælte sko med små, flytende gullfisk i plast i hælene, korte skjørt, utringede topper, og jeg synes bare hun var vakker, sier Parton.

– Når folk sa: ‘Hun er ikke annet enn søppel’, sa jeg alltid: ‘Det er det jeg skal bli når jeg blir stor’, fortsetter hun.

Se arkivvideo: Se Dolly Parton rappe

«Jeg ble så såret»

Men det viste seg at bestefaren som var predikant, var en av disse menneskene. Parton forteller at bestefaren faktisk pleide å straffe henne fysisk for måten hun kledde seg på, men det brydde hun seg ikke om, skriver The Guardian.

– Jeg var villig til å betale for det. Jeg er veldig følsom, jeg likte ikke å bli disiplinert, jeg ble så såret av å bli skjelt ut eller pisket eller hva som helst. Men av og til er det bare en del av deg som er villig til å gjøre det du vil, hvis du ønsker noe sterkt nok, forteller Parton.

Mens noen i familien hennes så på den lokale kvinnen som «søppel», mente Parton at hun representerte noe annet: en flukt fra normen.

Sangerinnens mor og omtrent alle andre kvinner i byen i Tennessee brukte mesteparten av livet på å skape et hjem og føde barn, noe Parton «ikke ønsket for seg selv».

– Moren min, tantene mine og jeg vokste opp med kvinner som visste hvordan de skulle være gode mødre, men det var ikke det jeg følte at Gud hadde i tankene for meg. For noen må jo underholde disse menneskene og skrive sanger om dem, sier Parton.

– Jeg kan skrive en sang som om jeg hadde huset fullt av barn, jeg kan skrive en sang som om jeg hadde en utro ektemann, selv om jeg aldri hadde det. Men jeg vet hvordan det er, jeg har sett det og vært rundt det. Det er ingenting i denne verden som er fremmed for meg, som jeg ikke skjønner eller forstår, fortsetter hun.

Tro mot seg selv

Etter hvert som Partons karriere ble større, ble også håret hennes og kjolene hennes mer uttrykksfulle.

Selv om hun står inne for motevalgene sine og grunnen til at hun i det hele tatt begynte å kle seg slik, innrømmer Grammy-vinneren at det noen ganger har virket mot henne.

Ifølge Parton pleide plateselskapene å trygle henne om å endre utseende, og de trodde at det hele bare var en stor vits.

«Jeg har alltid vært tro mot meg selv», sier sangeren.

– Utseendet mitt kom fra et veldig seriøst sted. Det var slik jeg syntes jeg så best ut. Noen ganger har det fungert for meg, andre ganger kan det virke mot deg. Det tok nok flere år før jeg ble tatt på alvor, men jeg var ikke villig til å endre det, og jeg tenkte at hvis jeg hadde talentet, ville det dukke opp før eller siden, avslutter Parton.