Bruce Springsteen om sykdommen: – Et monster

Rockelegenden Bruce Springsteen under en konsert i København i sommer.

Den legendariske artisten måtte nylig avlyse alle planlagte konserter ut året på grunn av magesår.

I september annonserte rockestjernen Bruce Springsteen (74) at han og The E Street band måtte avlyse tre konserter fordi Springsteen led av magesår.

For to uker siden kom nyheten om at de også avlyste resten av konsertene ut året.

Springsteen sliter fortsatt med magesåret, og åpnet opp om lidelsen da han nylig gjestet radioprogrammet «E Street Radio show».

Det skriver New York Post.

– Ryster min indre verden

Han startet med å introdusere seg selv som «din favoritt rockestjerne med en helsikes mageknipe», før han takket fansen for forståelsen.

«E Street Radio show» er et program på radiokanalen SiriusXM som fokuserer på Bruce Springsteen og The E Street band.

– Jeg beklager dypt, men denne magen har, til tross for min evne til å le av den, vært et monster og ryster dessverre fortsatt min indre verden, sa Springsteen videre.

Flere symptomer

Ifølge Helsenorge oppstår magesår når slimhinnen i magesekken eller tolvfingertarmen skades og syren i magesekken kommer i kontakt med dypere vev.

Symptomer er gjerne brennende smerter, spesielt fra øvre del av magen mellom brystbenet og navlen. Smerten er gjerne verre på tom mage, og mat som ikke er for sterk eller inneholder for mye syre, kan være med å lindre smerten,

Andre symptomer kan være halsbrann, brystsmerter eller luft i magen, men dette betyr ikke nødvendigvis at du har magesår.

Springsteen har ikke spesifisert hvilke symptomer han har.