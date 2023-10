Spotify-sjefen forklarer hvorfor avtalen med Meghan Markle og prins Harry mislyktes

Prins Harry og Meghan Markles samarbeid med Spotify fortsetter å skape overskrifter.

Daniel Ek, administrerende direktør i Spotify, antyder at den mye omtalte avtalen mellom det kongelige paret og strømmegiganten ikke ble noen suksess fordi forbrukerne ikke lot seg imponere.

Meghan Markle og prins Harrys selskap Archewell Audio produserte bare 12 podkast-episoder i løpet av to og et halvt år etter at de inngikk avtale med Spotify i desember 2020.

I et nylig intervju med BBC spurte programleder og teknologiskribent Zoe Kleinman konsernsjefen om han mente at partnerskapet, som ble avsluttet 15. juni 2023, var verdt prislappen på 20 millioner dollar.

Fungerte ikke

«Dere hadde noen ganske store navn,» sa hun. «Du hadde Obama-paret. Hertugen og hertuginnen av Sussex. Var det verdt 18 millioner pund?»

Ek svarer at strømmeplattformen har som mål å være åpen for å gi nye skapere en mulighet til å nå ut til publikum. «Vi mente at det var behov for ny innovasjon her», forklarer han. «Vi tenkte at vi kan komme inn og tilby en flott opplevelse som både gjør forbrukerne fornøyde og gir nye skapere nye muligheter».

Til tross for de beste intensjoner innrømmer Ek at Spotify hadde gjort noen feil tidligere. «Og sannheten er at noe av det har fungert, og noe av det har ikke fungert», sier han. «Vi tar lærdom av disse feilene og går videre, og vi ønsker alle de vi ikke har fornyet med, all mulig suksess fremover».

– Jeg må drikke meg full

Ek er ikke den første Spotify-sjefen som antyder at han har et problem med innholdet til Markle og prins Harry. I en episode av «The Bills Simmons Podcast» i juni 2023 kaller programlederen paret for svindlere, skriver New York Post.

«Jævla svindlere. Det er podcasten vi burde ha lansert sammen med dem», sa Simmons, som er sjef for podkastinnovasjon og inntektsgenerering i Spotify. «Jeg må drikke meg full en kveld og fortelle historien om Zoom-møtet jeg hadde med Harry for å prøve å hjelpe ham med en podkast-idé. Det er en av mine beste historier».

Med mål om å «undersøke merkelappene som prøver å holde kvinner tilbake» og «avdekke opprinnelsen til disse stereotypiene», lanserte Markle sin første episode av podkasten «Archetypes» i august 2022 med tennisstjernen Serena Williams som gjest.

– Jeg kan ikke huske at jeg personlig har følt at ordet ambisiøs hadde en negativ klang før jeg begynte å date mannen min. Og ambisjoner er visstnok en forferdelig, forferdelig ting for en kvinne - ifølge noen. Så siden jeg har følt negativiteten bak det, er det veldig vanskelig å slutte å føle det. Jeg kan heller ikke unngå å se det i de millioner av jenter og kvinner som gjør seg selv mindre - så mye mindre - med jevne mellomrom, sa Markle til Williams.