Sharon avslører hemmeligheten bak 40 års ekteskap med Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne avslører hemmeligheten bak sitt fire tiår lange ekteskap med ektemannen Ozzy Osbourne, og innrømmer at det ikke alltid har gått på skinner.

Den frittalende tidligere programlederen (70) sier at selv om parets forhold har hatt sine utfordringer tidligere, har de klart å komme gjennom dem ved å «akseptere» hverandre.

«Vi er begge merkelige», sier Sharon om sitt forhold til Black Sabbath-rockeren på 74 år. «Jeg ser kanskje ganske normal ut, slik jeg kler meg, men normal er ikke et ord jeg bruker ofte».

Paret giftet seg i 1982 etter at de først møttes i 1971.

Se arkivvideo: Angrende Ozzy Osbourne avslører at han var sexavhengig:

Ikke enkelt

Til tross for at paret feiret 40-års bryllupsdag i juli, ser Sharon tilbake på noen utfordrende øyeblikk i ekteskapet, skriver New York Post. Spesielt da de slo opp i 2016 etter at Sharon fikk vite at Ozzy hadde vært utro.

– Det har ikke vært lett, ingen forhold er enkle. Du må jobbe for det. Du får stygge stunder, dårlige stunder og forferdelige stunder. Men hvis man elsker hverandre nok, kommer man seg gjennom det, sier hun.

Sharon forteller også om andre vanskeligheter paret hadde opplevd.

Ozzy fikk sparken fra bandet sitt i 1979 mens han slet med rusproblemer, og det var Sharon som hjalp ham med å komme seg på beina igjen og starte et soloprosjekt.

«Vi er skåret over samme lest», sier hun til avisen.

Dårlige og gode sider

Sharon understreker hvor viktig det er «å innse at man må akseptere folk for det de er».

– De blir aldri slik du vil at de skal være. Du må akseptere dem. Det finnes gode og dårlige sider ved dem. Hvis du elsker dem nok, vil du akseptere det og innse at du ikke kan endre det, fortsetter hun.

Sharon innrømmet nylig at hun vil at Ozzy skal flytte tilbake til London etter å ha bodd i USA i flere tiår.

I familiepodkasten «The Osbournes» snakket Sharon om planene om å flytte tilbake til Storbritannia i nær fremtid, ettersom Ozzy, som har slitt med flere helseproblemer de siste årene, trenger å bo i London igjen.

«Vi har planlagt dette de siste fire jævla årene», sa Ozzy.

– Det er dette jeg har lært: Du kan ikke planlegge noe som helst, Jeg føler bare at jeg vil hjem. Jeg vil gi faren deres en sjanse til å leve livet sitt, sa Sharon til Ozzy og barna Kelly (38) og Jack (37).