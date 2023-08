Sopranos-stjernen overrasker fansen med en dristig kunngjøring

Drea de Matteo mottok prisen for beste kvinnelige birolle i en dramaserie for sitt arbeid i «The Sopranos» under den 56. Primetime Emmy-utdelingen søndag 19. september 2004.

Nyheten om tv-stjernens nyopprettede profil skaper oppstuss på internett.

«Sopranos»-stjernen Drea de Matteo er ikke bare å se på tv-skjermen lenger.

Den 51 år gamle skuespilleren, som spilte Adriana La Cerva i «The Sopranos», er nå på OnlyFans, kunngjorde hun på sosiale medier denne uken.

På de Matteos profil, som er tilgjengelig for 15 dollar i måneden, står det ganske enkelt «THE SOPORNOS» under et nærbilde av skuespillerinnen i bikinitopp, skriver New York Post.

Se arkivvideo: Sopranos-stjernen James Gandolfini er død:

Your browser doesn't support HTML5 video. Sopranos-stjernen James Gandolfini er død

Seerfavoritt

Profilbildet til Drea De Matteo på nettsiden OnlyFans. Les mer Lukk

Profilbildet på nettsiden viser henne i lårhøye støvler med hæl, mens hun røyker en sigarett.

I løpet av de Matteos fem sesonger i det prisbelønte mafiadramaet «The Sopranos» var utseende til Matteo ofte en del av serien. Det kom særlig fram da FBI-agenter overvåket karakteren hennes under en tennistime i episoden «Mr. Ruggerio's Neighborhood».

Godt mottatt

Michael Imperioli i rollen som Christopher Moltisanti og Drea De Matteo som Adriana La Cerva i The Sopranos episoden «A hit is a hit». Les mer Lukk

De Matteo, som spilte Adriana La Cerva overfor Michael Imperiolis Christopher Moltisanti, fikk raskt oppmerksomhet fra sine mangeårige fans med den oppsiktsvekkende kunngjøringen.

«Kunne ikke ha blitt med i hennes OF raskere, fantastisk», skrev en fan på X, plattformen som tidligere var kjent som Twitter.

«Hvis det er feil å melde seg tidlig på Drea De Matteos Onlyfans, vil jeg ikke ha rett», skrev en annen.

Siden «The Sopranos» siste sesong i 2007, har Matteo ofte lent seg på suksessen fra serien.

Hun har vært programleder for podkasten «Made Women» og solgt t-skjorter med teksten «Adriana f-king La Cerva» i Sopranos ikoniske skrifttype med en pistol i stedet for bokstaven «R».

Matteo har også hatt roller i kjente tv-serier som Frustrerte Fruer og «Sons of Anarchy».