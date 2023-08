Kulturskatter stjålet fra British Museum – ansatt har fått sparken

NTB

En ansatt ved British Museum har fått sparken, og politiet etterforsker meldinger om at kulturskatter er «savnet, stjålet eller ødelagt», melder flere medier.

Museet opplyser at de savnede gjenstandene inkluderer «gullsmykker, halvedelstener og glass fra 1400-tallet til 1800-tallet», skriver Sky News.

Ingen av gjenstandene som er borte, har vært stilt ut for publikum nylig. De ble først og fremst brukt i forskning og akademisk arbeid.

– Dette er en trist dag for alle som er glad i British Museum, sier styreleder George Osborne i en uttalelse.

– Styret ble svært bekymret da vi tidligere i år fikk vite at gjenstander fra samlingen var stjålet. Vi har jobbet sammen med museumsledelsen og tatt grep om situasjonen, og politiet er hentet inn, sier Osborne og legger til at museet nå har tre prioriteringer.

– Den første er å få tilbake de stjålne gjenstandene, den andre er å finne ut hva som eventuelt kunne vært gjort for å hindre dette og det tredje er å gjøre alt vi kan for å hindre at det skjer igjen.

Museumsdirektør Hartwig Fischer sier det som har skjedd er høyst uvanlig. Han beklager det som har skjedd og sier museet vil gjøre alt for å rette opp skaden som er skjedd.