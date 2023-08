Bertheussen-utstilling åpnet i Arendal

NTB

Det var stappfullt i salen på åpningen av utstillingen på Agder Kunstsenter.

Tirsdag ble utstillingen «PUBLIC ENEMY» åpnet i Arendal, hvor Laila Bertheussen stiller ut flere egenproduserte verk i samarbeid med Morten Traavik.

– Vi vet jo alle sammen at det å få lov å stille ut her og nå er som å vinne en gullbillett. Eller det å stille meg ut, alt etter som hvordan man ser på det. Så hvem som vant en gullbillett er litt uklart, sa Laila Bertheussen under åpningen av utstillingen hennes under Arendalsuka.

Bertheussen ble i 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for åtte tilfeller av trusler mot sin daværende samboer, justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Hun har sonet straffen.

– Vi vet alle at denne gullbilletten ikke ene og alene skylder mitt geniale kunstneriske talent og kreativitet, men at den kanskje mer enn noe skyldes alle de kreative narrativene om meg som lever der ute. Tusen takk for drahjelpen, dere kan alle skape en kunstner any time, sa Bertheussen.

– Så vil kvelden og tiden vise om jeg har vært heldigere med kuratoren enn jeg var med advokat, la hun til.

Laila Bertheussens fulgte panelsamtalen under utstillingsåpningen fra et tilstøtende rom. Foto: Heiko Junge / NTB Laila Bertheussens åpner sin utstilling "Public Enemy" kurert av Morten Traavik. Foto: Heiko Junge / NTB Laila Bertheussens åpner sin utstilling "Public Enemy" kurert av Morten Traavik. Her en installasjon med slipsene til hennes tidligere samboer Tor Mikkel Wara Foto: Heiko Junge / NTB

Morten Traavik, som er kurator og arrangør for utstillingen, ønsket velkommen til åpningen med følgende budskap:

– Så lurer dere selvfølgelig alle på: hvor er elefanten. Og det kan være at elefanten dukker opp. Det kan være at det blir julaften i dag. Men vi prøver alle sammen å være sammen i det uforutsigbare øyeblikket der vi tar sats sammen, og ikke vet hva som skal skje.