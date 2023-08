«Searching for Sugar Man»-sangeren er død

Sangeren og låtskriveren Sixto Rodriguez spiller i Beacon Theatre i New York i april 2013. Foto: Evan Agostini / Invision / AP

NTB

Sixto Rodríguez, sangeren og låtskriveren som var hovedpersonen i den Oscar-belønnede filmen «Searching for Sugar Man», er død.

Rodriguez ble 81 år gammel, ifølge en nettside for den amerikanske artisten. Dødsårsaken er ikke oppgitt.

Rodriguez skrev og sang om det harde livet på gatene i hjembyen Detroit på 1970-tallet. Han ble spådd en stor musikkarriere, og enkelte mente at talentet hans kunne sammenlignes med Bob Dylans.

Men ingen av de to platene han ga ut, fikk noen kommersiell suksess i USA.

Det Rodriguez ikke visste, var at musikken hans fikk et stort publikum i Sør-Afrika, ikke minst i anti-apartheid-bevegelsen.

Filmen «Searching for Sugar Man» følger to sørafrikanske fans som forsøker å finne ut hva som egentlig skjedde med Rodriguez. Den er laget av svenske Malik Bendjelloul og vant en Oscar for beste dokumentar i 2013.

Etter dokumentaren fikk Rodriguez endelig et musikalsk gjennombrudd utenfor Sør-Afrika, og han opptrådte på festivaler som Glastonbury i Storbritannia og Montreux Jazz Festival i Sveits.