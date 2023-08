Kampsportoppgjøret mellom Mark Zuckerberg og Elon Musk: «Klar i dag»

En endelig dato for tek-gigantenes angivelige oppgjør er enda ikke satt.

Mark Zuckerberg sier han er klar til å kjempe i en kampsportduell mot Elon Musk og at han bare venter på et svar fra motstanderen sin.

Siden juni har de to sosiale medie-toppene postet på sine respektive plattformer om ideen om et kampsportoppgjør – et forslag som ser ut til å først ha blitt foreslått av en tilfeldig Twitter-bruker.

Twitter har siden blitt omdøpt til X.

Veldedighet

«Jeg er med på kamp hvis han er», skrev Musk den 20. juni. Hvorpå Zuckerberg raskt svarte: «Send meg lokasjon».

Zuckerberg avslørte tidligere i juni at han har oppnådd blått belte i ju-jitsu, mens Musk på sin side sier han ikke har tid til å trene så han løfter vekter gjennom dagen.

Søndag ettermiddag la Zuckerberg ut på sin egen plattform, Threads, et innlegg der han sier at han er «klar i dag» og at han foreslo 26. august som kampdato da Musk først kom med utfordringen, skriver Business Insider.

– Jeg foreslo 26. august da han først utfordret, men han har ikke bekreftet. Jeg holder ikke pusten, skriver Zuckerberg.

Noen timer før, skrev Musk på X/Twitter at kampen ville bli strømmet direkte på X og at «alle inntektene vil gå til veldedighet for veteraner».

Men det ser ikke ut til at Zuckerberg er enig i de vilkårene.

– Burde vi ikke bruke en mer pålitelig plattform som faktisk kan samle inn penger til veldedighet?, svarte Zuckerberg da på Threads.

Blir det kamp?

Utover innlegg på sosiale medier fra Zuckerberg og Musk, har det ennå ikke kommet noen mer tydelige tegn på at kampen faktisk vil skje.

UFC-president Dana White har tidligere sagt at de to er «helt seriøse» om kampen. Men Musks mor, Maye Musk, ser ut til å ha kjølt ned sjansen for at arrangementet da hun tvitret 22. juni at kampen hadde blitt avlyst.

Flere arenaer for oppgjøret har blitt foreslått, inkludert «UFC Octagon» i Las Vegas og Colosseum i Roma.