Ingen enighet da partene i Hollywood-streiken møttes igjen

NTB

Fredag møttes partene for første gang siden starten på den største streiken i Hollywood siden 1960-tallet, men de ble ikke enige om videre forhandlinger.

Streiken blant Hollywoods manusforfattere, og senere også skuespillerforeningen, har snart vart i 100 dager.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, møtte fredag representanter for de største filmstudioene. Det har ikke skjedd siden streiken startet tidlig i mai.

I en uttalelse etter møtet sier WGA at partene ikke ble enige om når de kan fortsette forhandlingene. Ifølge WGA må motparten, Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), snakke med sine medlemmer – det vil si filmstudioene – før de kan gå videre. AMPTP har så langt ikke kommentert fredagens møte.

Los Angeles-ordfører Karen Bass sa at hun ser lyst på at partene nå snakker sammen igjen. Byens økonomi påvirkes sterkt av at film- og TV-produksjoner står på vent. Hun sier hun vil engasjere seg personlig i dialog med alle interessenter for å bidra til en løsning.

Rundt 65.000 organiserte skuespillere ble med i streiken i juli. Stridens kjerne i forhandlingene med filmstudioene var lønn og rettigheter.

Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens. Det kan skje ved at ansiktene til skuespillere gjenbrukes digitalt i nye produksjoner.