«Scarface»-skuespiller Mark Margolis (83) er død

Skuespilleren døde etter kort tids sykdom, opplyser familien.

Skuespilleren Mark Margolis, kjent fra blant annet TV-seriene «Breaking bad» og «Better Call Saul» og filmen «Scarface», er død. Det melder flere amerikanske medier, blant annet The Hollywood Reporter.

Margolis ble 83 år gammel.

Skuespilleren slo igjennom som skuespiller allerede på 1970-tallet, og har hatt biroller i flere storfilmer og TV-serier.

I tillegg til de nevnte ovenfor har Margolis også vært å se i «Star Trek», «Ace Ventura» og «Hannibal».

For den yngre generasjonen ble Margolis likevel først kjent på 2010-tallet for rollen som den meksikanske kartellveteranen Héctor Salamanca i hitseriene «Breaking bad» og «Better call Saul», der karakteren hans stort sett kommuniserte via en dørklokke mens han satt i rullestol.

Rollen som Héctor Salamanca var også hans siste.

Margolis døde denne uken etter kort tids sykdom på et sykehus i New York, opplyser familien.