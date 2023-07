Madonna priser livet etter alvorlig bakterieinfeksjon

For en måned siden ble hun funnet bevisstløs. Nå takker Madonna guddommelige makter for livet.

I slutten av juni ble det legendariske pop-ikonet Madonna, funnet i hjelpeløs tilstand i New York, etter å ha pådratt seg en alvorlig bakterieinfeksjon.

I et Instagram-innlegg søndag, takker 64-åringen familie og venner for all hjelp og støtte i tiden etter at hun ble hastet til sykehus – og ikke minst alle «englene som beskyttet» henne.

Michael Jackson-bilde

Seksbarnsmoren sier barna virkelig har «vært der for» henne da hun ble alvorlig syk, og hun retter en spesiell takk til manageren, Guy Oseary, som skal ha gitt henne et nytt perspektiv på livet da han ga henne et fotografi med Michael Jackson-motiv:

– Jeg innså hvor heldig jeg er som er i live. Og hvor heldig jeg er som har kjent disse folkene og så mange andre som også er borte, skriver hun.

– Den beste medisinen

Popstjernen stod på trappene til sin nye turné «Celebration» da hun fikk den potensielt dødelige bakterieinfeksjonen forrige måned.

Noen dager senere ble hun, ifølge CNN, utskrevet fra sykehuset og har siden pleiet sykdommen hjemme – og det med god oppfølging, ifølge henne selv.

– Kjærlighet fra familie og venner er den beste medisinen, skriver hun i innlegget.

Madonna har datteren Lourdes Leon med skuespiller Carlos Leon, sønnen Rocco Ritchie med den britiske filmregissøren Guy Ritchie, i tillegg til sønn David Banda, datter Chifundo «Mercy» James og tvillingparet Stella og Estere som alle er adoptert, skriver CNN.

Pop-sensasjonen avbildet med flere av sine barn i 2013. Fra venstre, David Banda, Lourdes Leon, Chifunco «Mercy» James og Rocco Ritchie.

Nå er turnéstart utsatt til oktober og, etter et Instagram-innlegg fra forrige uke å dømme, er stjernen endelig i stand til å danse litt: