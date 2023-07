Kevin Spacey frikjent for seksuelle overgrep

NTB

Skuespiller Kevin Spacey (64) er frikjent for ni tilfeller av seksuelle overgrep av en domstol i London.

Fire menn har anklaget den Oscar-vinnende amerikaneren for seksuelle overgrep som de hevdet fant sted mellom 2001 og 2013. Spacey nekter for alle anklagene.

Juryen i Southwark Crown Court frikjente Spacey for ett tilfelle av å lede noen til seksuell omgang uten samtykke og åtte andre tilfeller av overgrep. Medlemmene av juryen brukte 12 timer og 26 minutter på å komme fram til kjennelsen.

– Jeg er enormt takknemlig for at juryen tok seg tid til å undersøke alle bevisene og fakta grundig før de tok sin beslutning, sa Spacey til pressefolk etter kjennelsen.

«En avskyelig overgriper»



Flere av anklagene dreide seg om at amerikaneren tok og tafset på mennene på en aggressiv måte.

En av mennene kalte Spacey for en «avskyelig seksuell overgriper» og hevder at han våknet av at Hollywood-stjernen hadde oralsex med ham.

Spaceys forsvarer, Patrick Gibbs, hevdet at anklagerne hadde økonomiske motiver for sine påstander mot Hollywood-stjernen, noe alle de fire mennene nektet for.

Elton John vitnet

En av anklagene mot Spacey gjaldt en hendelse under en veldedighetsgalla arrangert av Elton John. Popstjernen var derfor et av vitnene i saken.

En mann som var sjåfør til en galla den britiske artisten arrangerte i 2004 eller 2005, hevder at Spacey seksuelt forgrep seg på ham da.

Skuespilleren nektet for dette og sa at han kun deltok på gallaen i 2001. Dette har Johns ektemann, David Furnish, bekreftet etter å ha sett gjennom bilder.

Spacey er tidligere frikjent for overgrep i en annen sak i USA, der en skuespiller anklaget ham for å ha forgrepet seg på ham på 1980-tallet.

Indikerer comeback

64 år gamle Spacey er blant annet kjent for sine roller i filmene «The Usual Suspects» og «American Beauty» og TV-serien «House of Cards». Han fikk sparken fra sistnevnte da anklagene mot ham dukket opp i kjølvannet av metoo-bevegelsen i 2017.

Det førte til en brå slutt på skuespillerkarrieren hans, og siden har han stort sett holdt seg borte fra offentligheten. Men under rettssaken i London ga han uttrykk for at han ville prøve seg på et comeback dersom han ble frikjent.

– Det er folk der ute som er klare til å ansette meg i samme øyeblikk som jeg blir frikjent for anklagene i London, sa amerikaneren til det tyske magasinet Zeit i forrige måned.