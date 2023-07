Leonardo DiCaprio hyller en indisk mann sitt fiske-funn

Det ser ut til at Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio har tatt seg en tur i arkivene i ferien. Han børster nå støv av en stor oppdagelse indiske Abraham A, gjorde i 2020.

Når du dupper deg i badevannet i sommer er sjansen stor for at du ser en fisk eller to. En litt mer spesiell opplevelse hadde indiske Abraham A for tre år siden da han skulle ta seg et bad.

Som Leonardo DiCaprio formulerer det i sitt Instagram-innlegg fra forrige uke der han hyller den indiske oppdagelsen:

– Det ville er rundt oss overalt og noen ganger er alt som skal til for å oppdage en ny art å gå gjennom dagen på normalt vis.

For Abraham A, en tidligere paramilitær soldat fra den sørlige indiske staten Kerala, skulle en dag for tre år siden bare ta seg en vask, da han oppdaget det som lignet på en rød tråd i bøtten med badevann, skriver BBC Hindi.

Da han oppdaget at «tråden» beveget seg puttet han den i et glass og kontaktet en lokal professor, som igjen sendte han videre til forskere på Universitetet for Fisk- og Havforskning i Kerala (Kufos).

Det skulle vise seg å bære frukter. Eller fisk da – og nå også stjerneoppmerksomhet.

Flere funn

Arten skulle nemlig vise seg å være ny, og hele fire nye fisker fra den nyoppdagede fiskearten som fikk navnet Pathala Eel Loach, ble funnet i vannet hos Abraham de neste ukene.

Dette var gledelige nyheter for forskerne som har drevet et statsfinansiert forskningsprosjekt på fisker av denne typen siden 2015, der de i stor grad har belaget seg på lokale tips.

– Vi har funnet rundt 17-18 slike arter i India, og minst 11 av disse er i Kerala, sier en av forskerne ved Kufos, Doktor Rajeev Raghavan, til BBC Hindi.

Ikke der man typisk finner fisk

For denne typen fisk er ikke å finne i vanlig badevann på jordens overflate. Tvert imot lever de under bakken, ifølge BBC Hindi. Der finnes de i vannreservoarer med grunnvann, så at Abraham oppdaget fisken er takket være at den hadde fulgt med grunnvannet inn i brønnen til den indiske mannen.

Det gjør også fiskene ganske unike, fordi de kun er å finne i grunnvann i land som India, Kina og Mexico.

Ikke minst sier forskerne også at studier på fisk fra Kerala har vist at fiskene kan spores helt tilbake til dinosaurenes tid!

Den amerikanske filmstjernen Leonardo DiCaprio er en ihuga klimaforkjemper som viet mye av aktiviteten sin på sosiale medier til klimaaktivisme.

For Abraham var det stort å få anerkjennelse fra selveste DiCaprio for det som allerede var en stor opplevelse for ham:

– En såpass stor mann har tatt mitt navn. Jeg er opprømt og veldig glad, sa han til BBC Hindi.