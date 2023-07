Prins Harrys bok «Spare» er sommerens mest etterlatte bok, hevder reiseselskap

Flere eksemplarer av boken "Spare" i en bokhandel i New York. Illustrasjonsfoto.

Boken slo rekorden for raskest selgende sakprosabok noensinne.

Prins Harrys selvbiografi er sommerens «mest kastede» bok blant ferierende, hevder et reiseselskap.

Hertugen av Sussex' oppsiktsvekkende bok «Spare» skal angivelig ha blitt lagt igjen på hotellrom, kastet i søppelbøtter og etterlatt ved bassengkanten på forskjellige feriesteder i Spania, Hellas og Tyrkia.

Reiseselskapet «On The Beach» sier de har funnet over 100 kopier av boken denne sommeren, skriver New York Post.

Se video: Harrys ensomme timer i London:

Your browser doesn't support HTML5 video. Harrys ensomme timer i London

Fulle bokhyller

– Vi har aldri sett noe lignende. Hittegodskontorene på våre mest populære feriesteder er fulle av kopier av «Spare». Vi syntes det var morsomt i begynnelsen, men de siste månedene har flere andre hoteller sendt bøkene tilbake, sier kundeansvarlig Zoe Harris.

Harris sier at selskapet nå har «bokhyller fulle» av «Spare», og at de nå har bedt hotellene om å «slutte å sende dem videre, ellers vil vi aldri bli kvitt dem alle sammen».

– Kanskje vi alle skulle ta en side ut av Harrys bok og spare oss selv for bryderiet, legger hun til.

Selskapet sier at de vil gi bort de etterlatte kopiene gjennom internett.

Flere avsløringer

Et reisebyrå ber nå hoteller slutte å sende de etterlatte bøkene tilbake. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Prins Harrys bok slo rekorden for raskest selgende sakprosabok noensinne den første uken etter utgivelsen.

Hans avslørende beretning om den britiske kongefamilien og hans personlige liv solgte 1,43 millioner kopier den første dagen den var til salgs i Storbritannia, USA og Canada, ifølge Guinness World Records.

I boken, som ble ledsaget av en rekke TV-intervjuer, kritiserte Harry, den britiske kongefamilien for deres behandling av hans kone, Meghan Markle.

Anklager

I «Spare» hevdet Harry at han bare var en «reserve» for sin eldre bror, prins William, som er arving til den britiske tronen.

Han karakteriserte også William som en mobber og anklaget ham for å ha fysisk angrepet ham og for å ha pekt fingeren sin i Meghans ansikt.

Harry påsto videre at hans stemor, dronning Camilla, lekket historier om kongefamilien for å opprettholde omdømmet sitt og øke populariteten sin.

Den yngre sønnen til kong Charles og avdøde prinsesse Diana avslørte også at han har nok innhold til å skrive enda flere bøker, da han kuttet vekk nesten halvparten av det første utkastet.

Prins Harry sa at spesielt mye innhold om William og kong Charles ble fjernet fra «Spare» for å unngå en uopprettelig rift i familien.