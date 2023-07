Harry og Meghan skal angivelig «ha tid fra hverandre»

En kilde sier prins Harry skal reise til stedet han føler seg «mest som seg selv».

Ryktene florerer om at ekteskapet til prins Harry (38) og Meghan Markle (41) vakler.

New York Post skriver at hertugen og hertuginnen av Sussex «skal ha tid fra hverandre» for å helbrede og gjenoppbygge forholdet sitt.

– De prøver å finne ut hva som traff dem. Harry passer ikke inn i Meghans Hollywood-verden, forteller en kilde, og legger til at Harry håper å «finne seg selv».

Men en kilde nær paret forsikrer ifølge avisen om at enhver spekulasjon om et brudd er usann.

Se video: Meghan anklages for plastisk kirurgi og etterligning:

Meghan anklages for plastisk kirurgi og etterligning

Økonomisk press

Prins Harry på sin side planlegger å reise til Afrika alene for å lage en ny Netflix-dokumentar.

Kilden sier at Harry føler seg «mest som seg selv» mens han er på det kontinentet, som han betrakter som sitt «andre hjem».

Kilden legger til at paret er under enormt økonomisk press for å finansiere deres overdådige livsstil, inkludert deres 14 millioner dollar herskapshus og store sikkerhetskostnader.

Dette stresset, kombinert med deres emosjonelle problemer, har sannsynligvis gjort livet til et levende helvete, sier kilden.

– Å ta en pause på forskjellige kontinenter vil forhåpentligvis hjelpe dem med å finne det de trenger for å gå videre, fortsetter kilden.

– Slagene fortsetter å komme

Til tross for offentlige krangler med sine kjære og utbredt kritikk mot deres forskjellige personlige prosjekter og forretningsforetak, hevder kilden at parets Spotify-fiasko var en «game-changer» i forholdet deres.

Forrige måned kom Harry og Markles million-avtale med den populære strømmetjenesten til en brå slutt før podkasten begynte sin andre sesong.

På den tiden fortalte kilder at paret hadde slitt med å komme med gode ideer til programmet.

Harry skal ha foreslått intervjuer med Donald Trump, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin og pave Frans, en gjesteliste som angivelig «forvirret» Spotify-sjefene.

Podkaster Bill Simmons, en av Spotifys mest erfarne ledere, kalte prinsen og den tidligere skuespillerinnen for «jævla svindlere» i kjølvannet av deres kansellerte kontrakt.

– Slagene fortsetter å komme for Sussexene, avslutter kilden.