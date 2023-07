Ronan Keating mistet broren i tragisk ulykke

Den 46 år gamle irske musikeren, mistet storebroren Ciaran Keating i en trafikkulykke lørdag.

Ciaran Keating døde etter en trafikkulykke i den irske byen Mayo.

Det skriver The Irish Times.

Ciaran var ifølge irske medier på vei til å se sønnen spille fotballkamp for Cork City. Også hans kone, Ann Marie, satt i bilen da den kolliderte med en annen bil.

Bilisten i den andre bilen fikk alvorlige skader og ble sendt til sykehus. Det ble også Keatings kone, men ifølge irske medier skal ikke hennes skader være livstruende.

Fotballklubben Cork City har også lagt ut en kondolansemelding.

«Alle i Cork City er dypt opprørte av Ciaran Keatings bortgang, faren til spilleren vår Ruairí Keating. Vi sender våre dypeste medfølelse til Ruairí og hele Keating-familien i denne eksepsjonelt vanskelige tiden», skriver de på sine hjemmesider.

Keating etterlater seg ytterligere ett barn.

Lillebroren Ronan Keating ble kjent fra boyband-gruppen «Boyzone» på 1990-tallet. Han ble senere soloartist med hits med låter som «When You Say Nothing at All» og «Life Is a Rollercoaster». Han har også vært dommer i X Factor og veileder i The Voice.

Han har fortsatt ikke kommentert storebrorens tragiske bortgang.