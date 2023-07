Skuespilleren og artisten Jane Birkin er død

NTB

Den britiske skuespilleren og artisten Jane Birkin (76) er død. Hun ble verdenskjent for sitt forhold til den skandaleombruste sangeren Serge Gainsbourg.

Birkin ble funnet død i sitt eget hjem i Paris av en hjelpesykepleier søndag, ifølge franske BFMTV. Dødsfallet bekreftes også av det franske kulturdepartementet.

Hun slet med helsen etter å ha blitt rammet av et hjerneslag i 2021, skriver Le Parisien. Tidligere i år avlyste Birkin en rekke konserter på grunn av et brudd i en skulder.

Birkin ble født 14. desember 1946 i London og startet karrieren som skuespiller før hun ble artist. Gjennombruddet fikk hun i Michelangelo Antonionis film «Blow-up» fra 1966.

Forbudt sexlåt

Hun ble for alvor verdenskjent for sitt forhold til den franske sangeren Serge Gainsbourg (1928–1991) på og utenfor skjermen, skriver Sky News.

De møttes på et filmsett i 1968 og startet senere en artistduo sammen. Paret var ofte omtalt som «et ikonisk par» i verdenspressen.

I 1969 utga de den tungt seksuelt ladde platen «Je t’aime – moi non plus». Gainsbourg hadde skrevet sangen, og det vakte stor oppsikt at den spilte så åpenlyst på sex. Sangen er primært berømt på grunn av at Birkin i den stønner og simulerer sex.

Sangen ble en kommersiell suksess i hele Europa, kanskje delvis på grunn av omtalen den fikk etter å ha blitt forbudt på radio i Italia, Spania og Storbritannia.

Totalt ga Birkin ut 14 album i løpet av karrieren, flere av dem godt likt av kritikerne.

Aktivist

Birkin og Gainsbourg var samboere i perioden 1968 til 1980, og sammen fikk de den kjente skuespillerdatteren Charlotte Gainsbourg. I 2021 laget datteren dokumentaren «Jane by Charlotte» om moren.

Birkin bodde mesteparten av livet i Frankrike og var i senere år aktiv for menneskerettsorganisasjonen Amnesty International.

I 2001 ble hun tildelt Den britiske imperieordenen (OBE) av dronning Elizabeth. Den franske regjering har hedret Birkin med Den nasjonale fortjenestorden, Frankrikes nest høyeste utmerkelse.

Hun lånte også navnet sitt til Birkin-vesken laget av det franske motehuset Hermès. I 2015 ba hun motehuset bytte navn på vesken. Årsaken var at dyrevernorganisasjonen PETA hadde kritisert Hermès for å bruke krokodilleskinn.