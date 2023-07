Elizabeth Holmes' fengselsstraff reduseres med to år

Den svindeldømte gründeren skulle opprinnelig sitte i fengsel i over 11 år.

Den falne blodtest-gründeren Elizabeth Holmes har fått fengselsstraffen sin redusert med to år.

Ifølge Holmes' profil på «Bureau of Prisons» nettside, vil den 39 år gamle tobarnsmoren bli løslatt 29. desember 2032, ni år, seks måneder og 29 dager etter at hun meldte seg til fengsel 30. mai i år.

Holmes ble opprinnelig dømt til 11 år og tre måneder i et lavsikkerhetsfengsel i Texas, skriver New York Post.

En talsperson for «Bureau of Prisons» ville ikke kommentere detaljene rundt Holmes' tidligere løslatelse.

Millionsvindel

Den føderale etaten bemerket derimot at løslatelsesdatoer kan endres basert på innsattes oppførsel, gjennomføring av rusmiddelprogrammer, samt andre kurs og produktive aktiviteter.

Elizabeth Holmes avbildet idet hun melder seg til soning ved fengselet i Texas.

Holmes ble dømt for fire tilfeller av svindel for å ha lurt leger og pasienter til å bruke hennes firma Theranos sine blodtest-tjenester, vel vitende om at de var ute av stand til å produsere nøyaktige resultater.

Hun ble også anklaget for å ha svindlet investorer for mer enn 700 millioner dollar med de oppdiktede påstandene.

Holmes ble beordret sammen med hennes tidligere kjæreste og tidligere Theranos COO Ramesh «Sunny» Balwani til å betale 452 millioner dollar i erstatning til investorene som ble ført bak lyset.

Emosjonell gjenforening

Holmes ble observert gråtende gjennom en syv timer lang familiegjenforening sist måned.

En emosjonell Holmes ble sett idet hun klamret seg til fingeren til ektemannen William Evans. Kilder hevder at Holmes var «tydelig rystet» og «gråt under mye av besøket» etter å ha tilbrakt sine første dager i fengselet i isolasjon.

Det er uklart om Holmes fremdeles er i isolasjon, mange innsatte i fengselet deler angivelig et fire-personers soverom, noe som er en stor forskjell fra det 9 millioner dollar dyre huset Holmes delte med ektemannen og barna.

Innsatte i fengselet holdes på en stram tidsplan. De vekkes klokken seks om morgenen for matservering og arbeid, med en inntekt på mellom 12 cent og 1,15 dollar i timen.