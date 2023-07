Taylor Swift anerkjennes av Sentralbanken for å ha hjulpet økonomien i USA

Den amerikanske sentralbanken opplyser om at artisten Taylor Swift har bidratt til økonomisk vekst i landet.

Artisten og låtskriveren Taylor Swift (33) er en av verdens største, og la i år ut på turneen Eras. I en ny rapport fra den amerikanske sentralbanken kommer det frem at blant annet billettsalgene til turneen er en nevneverdig bidragsyter til økonomien.

Det skriver NBC News.

Hotell-reservasjoner øker

Det er den amerikanske sentralbankens filial i Philadelphia som rapporterer om de oppsiktsvekkende observasjonene.

I den beige boken, som sentralbanken publiserer om hver av sine 12 filialer åtte ganger i året, anerkjennes Taylor Swift med å ha sørget for de høyeste tallene for hotell-reservasjoner siden før pandemien.

«Til tross for den avtagende oppgangen i turismen i regionen generelt, fremhevet en kontakt at mai var den sterkeste måneden for hotellinntekter i Philadelphia siden utbruddet av pandemien, i stor grad på grunn av en tilstrømning av gjester til Taylor Swift-konsertene i byen», skriver sentralbanken.

Også i Cincinnati og Chicago

Men Philadelphia er ikke den eneste byen som har fått oppleve kreftene til Taylor Swifts fanbase, som har tilnavnet Swifties.

Tidligere i år kunne byen Cincinnati rapportere om at Taylor Swift hadde hjulpet byens hoteller med å tjene over 2,6 millioner dollar, eller i overkant av 26 millioner kroner.

Også storbyen Chicago har merket Taylor Swift–effekten. Da turneen var innom byen tidligere denne måneden kunne den offisielle turistorganisasjon, Choose Chicago, fortelle at blant annet Swifts besøk førte til en rekord i antall hotellreservasjoner.

Den samme effekten har blitt observert i Boston, skriver NBC.

Turneen anslås til å ha tjent inn mer enn 300 millioner dollar, omtrent 3 milliarder kroner.