BBC-profil kjøpte seksuelle bilder - programledere i kø for å avkrefte rykter om at de er syndebukken

Fredag kom det grove anklager av seksuell karakter mot en uidentifisert BBC-programleder. Nå kastes det ball mellom kjente profiler i den britiske statskanalen om å avkrefte at de er syndebukken.

Kun uker etter at den populære ITV-profilen Phillip Schofield måtte gå etter å ha holdt forholdet til en yngre, mannlig kollega skjult, står en ny britisk profil i BBC anklaget for upassende seksuell kontakt med en yngre person.

Men ingen vet hvem.

På lørdag, dagen etter at The Sun publiserte avsløringene postet BBCs best betalte programleder, Gary Lineker, denne tweeten for å avkrefte at det er han:

Radiovert i BBC, Rylan Clark-Neal, har også gått aktivt ut for å stryke navnet sitt av listen. Han kritiserte i tillegg avisen Independent for å bruke uttalelsen hans som et påskudd for å fronte et bilde av ham på en sak om skandalen.

Radiovert, Rylan, var ikke fornøyd med å bli avbildet på forsiden av en sak om den uidentifiserte programlederen. Les mer Lukk

– Jeg kommer ikke til å lene meg tilbake og ha navnet mitt knyttet til noe som ikke har noe med meg å gjøre, skrev han på Twitter.

Andre som har slengt seg på er, ifølge Birmingham Live, radiovertene Nihal Arthanayake, Nicky Campbell og Jeremy Vine.

Kan bli dyrt

Men midt i debattens hete på sosiale medier advarer nå flere om at det kan koste dyrt å spekulere. Kaster man ut et navn som viser seg å være feil, kan man nemlig risikere å bli saksøkt for ærekrenkelse.

Fikk fortsette på skjermen

Selv om saken ikke ble kjent før i forrige uke, må vi tilbake til 19. mai for å finne starten, ifølge en oppsummering av Sky News.

Da skal familien til den yngre personen ha kontaktet den britiske statskanalen og bedt dem om å stanse programlederen fra å gjøre flere utbetalinger til vedkommende.

Men BBC skal angivelig ikke ha gjort noen tiltak for å fjerne mannen fra skjermen den påfølgende måneden, og det ble faktisk gjort en ny utbetaling på 1000 britiske pund, som tilsvarer over 13.000 norske kroner, til den unge personen i juni.

Brukt til rusmisbruk

6. juli skal BBC ha mottatt nye og alvorlige anklager, før saken slo ned som en bombe da The Sun publiserte den dagen etter.

Programlederen blir anklaget for å ha bestilt seksuelt eksplisitte bilder og «fremføringer» av personen.

Og ifølge BBC er programlederen beskyldt for å ha betalt mer enn 35.000 pund, eller i underkant av en halv million kroner, for slike bilder. Det skriver NTB.

En svært alvorlig følge av saken er også at vedkommende som solgte bildene skal ha brukt pengene til å finansiere et høyt forbruk av crack.

– Hva har du gjort?

Siste oppdatering er at programlederen, som skal være en velkjent profil for det britiske folk, skal ha ringt den unge personen etter avsløringen forrige uke og ha uttrykt: «hva har du gjort?»

Og saken får nå etterspill.

På søndag ble BBC-sjef, Tim Davie, kalt inn på teppet av den britiske kulturministeren, Lucy Frazer.

– Som en allmennkringkaster som mottar offentlig støtte, har det fra høyeste hold blitt understreket overfor BBC at anklagene må undersøkes snarest og så skånsomt som mulig, og at departementet holdes orientert, skriver Frazers departement ifølge NTB.

Kulturminister Lucy Frazer, her avbildet ved en annen anledning, innkalte BBC-sjefen til krisemøte på søndag. Les mer Lukk

NTB melder også at BBC sier de tar alle påstander «veldig seriøst» og ifølge kulturminister Frazer skal mediehuset etterforske saken «raskt og skånsomt».

Kan bety 10 år i fengsel

Bildedelingen skal ha pågått siden 2020. Da var personen kun 17 år. Å lage, distribuere, oppbevare eller vise et upassende bilde av noen under 18 år, er en kriminell handling etter «Protection of Children Act 1978» i England, ifølge Daily Mail.

Det har en maksimal strafferamme på 10 år.

Avisen skriver i tillegg at en tidligere aktor hevder at handlingen også kan omfattes av «Sexual Offences Act 2003», som omfatter ulike seksuelle lovbrudd.