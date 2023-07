Fans strømmer til Elton Johns avskjedskonsert

NTB

Fans fra hele verden har kommet til Stockholm for å overvære den aller siste konserten på Elton Johns avskjedsturné lørdag kveld.

Det 76 år gamle popikonet har valgt den svenske hovedstaden som åsted for det som trolig blir teppefall for over 50 år med liveopptredener.

Allerede mange timer før konserten begynte, ankom folk Tele2 Arena sør i Stockholm.

– Det kommer til å bli svært følelsesladd i kveld, sier Kate Bugaj, en 25 år gammel polsk student som sier hun har utsatt sin master-eksamen for å følge Elton John på hans avskjedsturné.

Jeanie Kincer (50) har reist fra Kentucky i USA for å få med seg konserten.

– Jeg ville være her og få med meg slutten fordi jeg var for ung til å få med meg begynnelsen, sier hun til AFP.

Elton John har avsluttet sin over et halvt århundre lange karriere med en global avskjedsturné. Han spilte sine siste konserter i USA i mai, og i fødelandet Storbritannia avsluttet han karrieren med en konsert på Glastonbury-festivalen i juni.

Avskjedsturneen, som har fått navnet «Farewell Yellow Brick Road», startet i 2018, men har blitt utsatt flere ganger, både på grunn av koronapandemien og på grunn av en hofteskade 76-åringen pådro seg.

Når siste låt er spilt i Stockholm lørdag kveld, har til sammen 6,25 millioner mennesker fått med seg avskjedskonsertene.