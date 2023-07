Kong Charles møtte på lunken stemning i nord da han skulle krones på nytt i Skottland

Britiske kong Charles reiste til Skottland denne uken for årets «Rojale Uke». Der ble han møtt med lunkenhet.

«Ikke min konge» skal ha blitt ropt ut fra folkemengdene i den skotske hovedstaden, Edinburgh onsdag, ifølge BBC.

Dette skjedde i forbindelse med et av de mest sentrale arrangementene i løpet av den britiske kongefamiliens ukelange besøk: En kroningsseremoni for å markere det nye kongeparet, i byens St. Giles-katedral.

Lite støtte

I 1999 fikk skottene økt selvbestemmelse da det skotske parlamentet ble åpnet, og på mange måter er det skotske samfunnet stadig mer gjennomsyret av en følelse av uavhengighet. De har en lang historie med å stemme mer venstrevridd enn sine britiske naboer og har langt færre royalister blant befolkningen.

Kongefamilien går i motbakke i Skottland, til tross for det ellers så populære kronprinsparet, prinsen og prinsessen av Wales.

Faktisk støtter kun 37 prosent av den skotske befolkningen monarkiet, sammenliknet med over halvparten – 54 prosent - i England, ifølge en undersøkelse gjort for ITV News rett før kroningsseremonien i mai.

At flere skotter derfor ville være kritiske til et besøk fra kongefamilien denne uken kom neppe som en overraskelse. Men den lunkne mottakelsen har blitt hyppig dekket i britisk presse.

Forsøkte å klatre over hindring

BBC melder at tre menn og én kvinne skal ha fått en advarsel for truende oppførsel og å motsette seg ordre, og fire personer skal ha blitt arrestert. Blant dem var det to unge kvinner på 20 og 21 år som skal ha forsøkt å klatre over en sikkerhetsbarriere langs hovedgaten, Royal Mile, i gamlebyen.

I tillegg skal de to nestlederne i Det skotske grønne partiet, Patrick Harvie og Lorna Slater, ha deltatt på en markering med anti-monarki-gruppen, Our Republic, utenfor den skotske parlamentsbygningen.

Harvie skal ifølge BBC blant annet ha uttalt at:

– Å dele ufortjent rikdom fra generasjon til generasjon går fundamentalt på odds med det demokratiske samfunnet vi forsøker å bygge.

Arrangementet hadde faktisk blitt nedskalert fra da hans mor gjennomførte samme seremoni, ifølge BBC:

Istedenfor å være med i en prosesjon gjennom hovedgaten, Princes Street, skulle kongen reise direkte til St. Giles-katedralen, og en hestevogn var byttet ut med limousin. Det skal ha blitt spekulert i om disse tiltakene ble gjort for å vise hensyn til den økonomiske krisen mange briter står i om dagen.

Kong Charles blir presentert for Skottlands krone under kroningsseremonien onsdag.

Ulike meninger i gatene



Anti-monarki-gruppene kunne også bli observert i gatene med «Ikke min konge»-budskapet på knallgule plakater.

Og Twitter-brukere rapporterte om glissent oppmøte:

Men det var ikke alle som var misfornøyde.

Blant de gule plakatene var det også røde som lød: «Charles, kongen over skottene».

Sheila Clark fra Glasgow-forstaden Newton Mearns minnet om de sterke familiære båndene mellom kongen og Skottland:

– Moren hans var skotsk, bestemoren hans var skotsk, og jeg tenker at Skottland er en viktig del av Storbritannia, sa hun til BBCs Good Morning Scotland.