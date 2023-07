Ricky Martin og ektemannen skilles

«Livin' la vida Loca»-artisten og partneren opplyser i en felles uttalelse at de skilles «med kjærlighet, respekt og verdighet».

Artisten Ricky Martin (51) og ektemannen Jwan Yosef (38) har vært gift siden 2018. Paret har to barn sammen, i tillegg til to barn puertorikanske Martin hadde fra før av. Yosef er født i Syria, men vokste opp i Sverige.

«Vi har bestemt oss for å avslutte ekteskapet med kjærlighet, respekt og verdighet – for barna våre og for å hedre alt vi har opplevd som par gjennom disse vidunderlige årene», skriver de i en kunngjøring til magasinet People, gjengitt av VG.

Paret møttes over Instagram i 2015 og sto frem som par ett år senere.

De sier i uttalelsen at de vil fortsette å ha delt omsorg for barna.