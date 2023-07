Anita Skorgans kjæreste har kreft

Den folkekjære artisten åpner opp i ferskt intervju.

– Bjørn har fått beinmargskreft. Det ser ut til å gå bra. Han er midt i en hard kur, og har nettopp fått sin andre beinmargstransplantasjon, forteller Anita Skorgan (64) i et intervju med Se og Hør.

Den folkekjære artisten snakker om Bjørn Brunborg (64), som hun har vært kjæreste med i seks år.

– Tilhenger av åpenhet



I intervjuet forteller Skorgan at kreftdiagnosen er en tung påkjenning for dem begge, men at de ønsker å være åpne om sykdommen.

Faksimile av Se og Hør.

– Jeg har klarert med ham at vi snakker om dette. Bjørn er tilhenger av åpenhet. Hadde han hatt denne sykdommen for 20 år siden, hadde utsiktene vært dårlige. Nå ser vi begge positivt på fremtiden, men jeg har gråten helt her oppe når jeg snakker om det, sier hun, og peker høyt opp i halsen overfor Se og Hør.

Paret har et avstandsforhold, der hun bor i Oslo og han i Voss.

Tre barn



Anita Skorgan var på 1980-tallet gift med Jahn Teigen, som hun har datteren Sara Skorgan Teigen med.

Hun var også i mange år frem til 2009 sammen med sangeren Freddy Dahl, som hun har tvillingdøtrene Maria og Julie med.