Prins Harry ber om mer enn fire millioner i erstatning for telefonavlytting

NTB

Prins Harry vil ha opptil 320.000 pund i erstatning fra Mirror Group Newspapers (MGN) etter at deres aviser avlyttet hans telefoner i årevis.

Prinsen og rundt 100 andre anklager avisene Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People for avlytting og annen ulovlig innsamling av informasjon mellom 1991 og 2011. Prins Harry mener han ble avlyttet fra 1996 og at over 140 saker om ham i avisene var et resultat av slik innsamling.

Rettssaken dreier seg riktignok kun om 33 av disse sakene. Men prins Harry mener likevel han har rett på 320.000 pund – drøyt 4,35 millioner kroner. MGN avviser alle anklager og mener det ikke finnes bevis for at prinsens telefon ble avlyttet.