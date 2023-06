Madonna funnet bevisstløs i New York: – Vi trodde alle at vi kunne miste henne

Popdronningen Madonna fotografert under verdenspremieren på «The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years», i London, 15. september 2016.

Nye detaljer kommer nå frem om de dramatiske døgnene for Madonna. Ifølge britiske medier ble verdensstjernen funnet bevisstløs.

Madonna mottar fortsatt intensivbehandling etter å ha pådratt seg en alvorlig bakterieinfeksjon. Hun skal blant annet ha fått medisinsk hjelp til å puste.

64-åringen skal ha vært ute av stand til å kommunisere da hun ble funnet i hjelpeløs tilstand sist lørdag. Hun skal i all hast ha blitt sendt til et sykehus i New York, skriver Daily Mail.

Familien i sjokk: – Vi var forberedt på det verste

– Madonnas helse er i bedring, men hun er fortsatt under medisinsk behandling, opplyser manageren Guy Oseary. Han forventer at Madonna vil bli fullt restituert.

Popstjernens nærmeste familie er i sjokk etter hendelsen.

– Vi var forberedt på det verste. Vi trodde alle at vi kunne miste henne. De siste par dagene har ingen egentlig visst hvilken retning dette kom til å ta. Derfor har det blitt holdt hemmelig siden lørdag, forteller et familiemedlem.

– Vi må sette alt på vent

Nå blir Madonnas planlagte verdensturné utsatt inntil videre. Turnéen skulle egentlig ha startet 15. juli i Vancouver, og vare i syv måneder. Turnéen markerer at det har gått 40 år siden utgivelsen av «Holiday» som ga Madonna sitt gjennombrudd som artist, skriver The Guardian.

Hun skal ha øvd intenst i forkant av turnéen, og var nå i innspurten av forberedelsene. Det er planlagt til sammen 35 konserter. Norge er ikke blant landene hun etter planen skal besøke.

– For øyeblikket må vi sette alle forpliktelser på vent. Vi vil dele flere detaljer så snart vi har dem, inkludert en ny startdato for turneen og konsertene, skriver manageren på Instagram.

Helsetrøbbel også under forrige turné



Forrige gang Madonna var på turné, før pandemien, fremførte hun det eksperimentelle, teaterbaserte showet «Madame X». Turnéen strakk seg over 2019 og 2020. Også den gang måtte hun avlyse flere konserter på grunn av helseproblemer, skriver BBC.

– Beklager at jeg måtte avlyse i kveld, men jeg må lytte til kroppen min og hvile!, skrev Madonna, etter å ha pådratt seg slitasjeskader i knær og hofte.

Familien: Hun har presset seg selv ekstremt hardt

Et familiemedlem opplyser at Madonna har presset seg selv ekstremt hardt for å forberede seg til den nye verdensturneen.

Den sjokkerende kollapsen er et hardt slag for den energiske musikeren.

64-åringen er mor til seks barn: Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy (17), og tvillingene Stella og Estere (10). Eldstedatteren skal ha vært sammen med moren hele tiden siden hun ble innlagt på intensivavdelingen på et sykehus i New York.

Madonna har tre søstre og fire brødre: Paula, Melanie og Jennifer, og Anthony (døde i februar), Martin, Christopher og Mario. Hennes far, Silvio Ciccone (92), lever fortsatt.

Verdens rikeste kvinnelige artist



Madonna har solgt mer enn 300 millioner plater etter debutalbumet «Madonna» i 1983.

Med en samlet inntekt på over 1,5 milliarder dollar regnes popdronningen som den best betalte kvinnelige artisten i verden, ifølge Wikipedia. Hele 11 ganger over fire tiår er hun kåret av Forbes til den mest innbringende kvinnelige musikeren.