Isabella «Blondinbella» Löwengrip deler gladnyhet: Forlovet igjen

Isabella «Blondinbella» Löwengrip (32) har forlovet seg med kjæresten Paul Sundvik (56).

Den svenske gründeren og influenseren bekreftet gladnyheten på Instagram.

Det var tilbake i 2020 det ble kjent at Löwengrip og Sundvik var blitt et par. Den gangen delte Löwengrip et bilde av de to som kysset, med bildeteksten: Når livet plutselig snur og man treffer sitt livs store kjærlighet.

Löwengrip har tidligere vært gift med Odd Spångsberg (35). De to har to barn sammen, Sally og Gillis. Paret skilte seg i 2017 etter fem år som mann og kone.

«Blondinbella» anses som en av Sveriges første store influensere.

Hun startet bloggerkarrieren tidlig, som 14-åring i 2005. Fem år senere, i 2010, var bloggen hennes Sveriges største.

I dag har den svenske influenseren Nordens største blogg, med mer enn en million unike besøkere i måneden, skriver VG.