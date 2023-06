Prins Harrys kontroversielle Nazi-kostyme gjenoppstår

Prins Harry hevder at William og Kate oppmuntret ham til å ha på uniformen.

Skandalen rundt prins Harrys Nazi-kostyme vil dukke opp igjen i den kommende sesongen av TV-serien The Crown.

For den sjette og siste sesongen av den populære Netflix-serien, ser det ut til at det filmes scener som viser etterdønningene av prins Harrys kontroversielle klesvalg på en kostymefest i 2005, skriver People.

I bildene tatt på settet til The Crown, bærer en mann aviser med et bilde av prins Harry på forsiden som viser dronning Elizabeths barnebarn iført et hakekors-armbånd. Det er skuespiller Luther Ford, som spiller prins Harry som en ung voksen i den siste sesongen av The Crown og gjenskaper det beryktede øyeblikket for serien.

Prins Harry, nå 38, har uttrykt anger over antrekket ved flere anledninger, inkludert å utgi en unnskyldning kort tid etter hendelsen. I uttalelsen sa 20-årige prins Harry at han var «veldig lei seg hvis jeg har støtt eller forårsaket flauhet for noen».

Oppmuntret

Prins Harry skriver i selvbiografien sin Spare, at hans bror, prins William, og hans svigerinne, Kate Middleton, oppmuntret ham til å ha på seg nazistuniformen til kostymefesten. I boken skriver Harry at prinsen og prinsessen av Wales «hylte av latter» etter at de så ham i antrekket.

– Jeg ringte Willy og Kate, spurte hva de syntes. Nazistuniform, sa de, jeg leide det, pluss en tåpelig bart, og dro tilbake til huset. Jeg prøvde alt på. De begge hylte. Verre enn Willys trikotantrekk! Mye mer latterlig! Som igjen var poenget, skriver Harry.

Da bildene nådde avisene, husket prins Harry «stormen» som fulgte, i Spare skriver han:

– Det var øyeblikk i løpet av de neste ukene og månedene da jeg trodde jeg skulle dø av skam.

Femårig kontrakt

I en episode av Netflix-serien «Harry & Meghan» som først ble sendt i desember 2022, kaller han beslutningen om å ha på seg kostymet «en av de største feilene i mitt liv».

Prins Harry husket at han satte seg ned med sjefsrabbineren i London og snakket med en Holocaust-overlevende for å lære av sin feil.

I september 2020 inngikk Harry og hans kone, Meghan Markle, en femårig kontrakt verdt 100 millioner dollar med Netflix for å produsere dokumentarer, dokumentarserier, spillefilmer og mer.

The Crown, som også sendes på Netflix, filmer sin sjette og siste sesong, som vil dekke prinsesse Dianas død i 1997, samt starten på prins William og Kates forhold som universitetsstudenter.