Kevin Costner går rettens vei: Ekskona vil ikke flytte ut

Ifølge rettsdokumenter amerikanske medier har fått tilgang på, ønsker «Danser med ulver»-stjernen gått til skrittet å få en rettslig kjennelse mot ekskona Christine Baumgartner.

At Kevin Costner (68) og Christine Baumgartner (49) skulle gå hver til sitt etter 18 års ekteskap, ble kjent tidligere i mai.

Ifølge rettsdokumenter kjendisnettstedet TMZ har fått tilgang til, gjengitt av VG, skal Costner nå ha gått til rettslig skritt for å gå eksen ut av de tre eiendommene han tilsynelatende eier.

Det skal ha vært en ektepakt mellom paret, som ifølge Costner betyr at Baumgartner måtte forlate huset og ta med seg sine eiendeler innen 30 dager etter skilsmissebegjæringen var sendt inn. Dette skal hun ikke ha gjort, ifølge Costner.

I rettsdokumentene hevder han at han allerede, som følge av avtalen, har betalt ut 1,2 millioner dollar – nærmere 13 millioner kroner – til ekskona. Han skal også være villig til å betale 30.000 dollar i måneden for å sikre seg at eksen kan få leid seg et sted og bidra med ytterligere 10.000 for å hjelpe med flyttingen.

Det skal ha vært Baumgartner som begjærte skilsmisse, noe som ifølge TMZs kilder skal ha sjokkert Costner. Ingen av dem har kommentert saken ut over det som står i rettsdoukmentene.