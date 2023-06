Prins Andrew vil ikke flytte, i frykt for at han vil bli «nektet å komme tilbake»

Kong Charles mener angivelig at det er på tide at den skandaliserte lillebroren flytter ut.

Prins Andrew (63) har nektet nok en anmodning fra kongen om å forlate sitt hjem, da han frykter han «aldri vil få lov til å komme tilbake igjen».

Det skriver The Mirror.

Fredede «Royal Lodge» i «Windsor Great Park» har vært hjemmet til hertugen av York i to tiår og er nå angivelig øremerket for prinsen og prinsessen av Wales, Kate og William.

Prins Andrews residens har blitt en slagmark i kjølvannet av påstander om hans avslag på kongens krav om å forlate den 30-roms store eiendommen.

Prins Andrew signerte en langtids-leieavtale på eiendommen, som er verdt 30 millioner pund, og en del av «Crown Estate», hvor han bor med sin ekskone Sarah Ferguson, etter å ha flyttet inn etter dronningmorens død.

Kongelig kamp

Kong Charles mener det ville vært mer fornuftig for hans yngre bror å flytte inn i «Frogmore Cottage», det tidligere hjemmet til hertugen og hertuginnen av Sussex. Men Andrew har nektet å vike.

En kilde sier:

– Det har blitt som en farse. Andrew har planlagt takreparasjoner senere denne sommeren som vil ta flere måneder å fullføre, og har fått råd om at det kan være problematisk å bo i huset under disse renoveringene. Men han er motvillig til å dra.

Kongen og prins Andrews kamp om «Royal Lodge» har pågått i måneder, med rapporter om at eiendommen ble for dyr å vedlikeholde midt i Charles' ønsker om å stramme inn i de kongelige budsjettene.

Forrige måned ble det til og med hevdet at kong Charles kunne bli tvunget til å kutte offentlige tjenester ved «Royal Lodge», ettersom prins Andrew nekter å forlate eiendommen til tross for hans anmodninger.

Problemer

Det har blitt rapportert at det ble opprinnelig satt en frist i september for det tidligere paret til å forlate residensen, men at det senere ble akseptert at det var for tidlig.

Lengden på leieavtalen og det faktum at den er i Andrews navn, kan by på problemer for Kongen i hans forsøk på å flytte hertugen, sier en kilde:

– Dette er en leieavtale mellom ham og «Crown Estate». Det er ikke en sak for kongen. Det er en sak for finansministeren. Den eneste måten du kunne få ham til å flytte ut på ville være gjennom en ordning. Han må være enig.