«Prins Harry ville vært velkommen tilbake på en betingelse»

Flere kilder mener det er sannsynlig at Harry en gang vil vende tilbake til den britiske kongefamilien.

Prins Harry ville være velkommen tilbake i den britiske kongefamilien - men bare uten sin kone, Meghan, mener en kongehusekspert.

Det skriver New York Post.

Kongehus-kommentatoren Jennie Bond forteller at hvis prins Harry noensinne skulle vende tilbake til hjemlandet, ville familien hans ta ham imot til tross for den pågående striden i den britiske kongefamilien.

Bond sier til OK! Magazine at hun tror at Harry, uten Meghan, vil bli tilgitt og ønsket velkommen tilbake til kongefamilien, «når tiden er inne».

Til tross for dette bemerker Bond at det foreløpig «er lite sannsynlig».

– Jeg tror det fremdeles er nok «goodwill» overfor Harry, vel, den gamle Harry som vi alle husker, han kunne gjenvinne det han har mistet og bli ønsket velkommen tilbake med tiden. Men jeg tror ikke det er i sikte, sier Bond.

Med åpne armer

Bonds kommentarer går hånd i hånd med prinsesse Dianas tidligere butler, Paul Burrells kommentarer hvor han forteller at det britiske folk vil ønske Harry velkommen med «åpne armer».

– Jeg har ingen tvil om at når dette skjer, fordi vi alle vet at det vil skje, når det skjer, vil han returnere til Storbritannia og jeg tror hans far, kongen, og hans bror, Prinsen av Wales, begge vil ønske ham tilbake i landet med åpne armer, hevder Burrell.

Burrell fortsatte med å si at det er noe ved Harry som alle elsker, «vi bare forstår ikke hvorfor han gjør det han gjør for øyeblikket».

– Aldri si aldri

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex's lawsuit against a newspaper group, in London Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, departs the Rolls Building of the High Court in London, Britain June 7, 2023. REUTERS/Toby Melville Les mer Lukk

Kong Charles' tidligere butler, Grant Harrold, er enig og antyder at at en potensiell flyttereise til Storbritannia er «svært sannsynlig».

– Jeg ville si aldri si aldri, det er alltid mulig at han en dag vil ønske å komme hjem, det er mulig at han kan kjøpe eiendom her hvis han ville komme over oftere og Meghan ikke ønsket å komme, forteller Harrold.

Harry og Meghan lukket sensasjonelt dørene til det kongelige livet i 2020 og raste over dammen til California.

De har bare returnert til Storbritannia noen få ganger siden.