Dette sier Rammstein om sjokkanklagene

En 24 år gammel kvinne fra Irland hevder hun ble dopet ned og utsatt for overgrep under en Rammstein-konsert i Vilnius.

Forrige mandag åpnet det tyske rockebandet sin 2023/24-turnéen i Litauen.

På Twitter har en 24 år gammel irsk kvinne delt en oppsiktsvekkende historie fra besøket i hovedstaden Vilnius, og kommet med sterke anklager mot det tyske bandet.

Kvinnen, som går under brukernavnet Shelby Lynn, deler både videoer og bilder fra dagen hun var på konserten, i tillegg til å ha skrevet flere poster om hvordan hendelsene fant sted. Hun skal ha blitt kontaktet av flere andre kvinner som påstår de har liknende opplevelser.

– Dopet ned

24-åringen skal ha vært en del av «rad null», en gjeng unge jenter som blir invitert til eksklusive før- og etterfester med Rammstein. Store mengder alkohol og private møter med bandmedlemmene skal være en del av invitasjonen. De får også se konserten på ekstra nært hold.

Det var på et vorspiel før konserten Lynn hevder hun ble dopet ned, da hun kun drakk to drinker. Dette er ikke nok til å få henne brisen en gang, skriver hun på Twitter.

Under konserten ble hun plukket ut av publikum, og ført inn i et lite rom med vokalist Till Lindemann (60). Da hun gjorde det klart for superstjernen at hun ikke ønsket å ha sex med ham, skal han ha blitt rasende.

24-åringen har store huller i hukommelsen fra konsertkvelden, og da hun kom hjem, fant hun flere blåmerker på kroppen.

Søndag kveld delte det tyske bandet et innlegg på sosiale medier hvor de avviser anklagene.

«Når det gjelder påstandene som sirkulerer på internett om Vilnius, kan vi utelukke muligheten for at det som hevdes har funnet sted i våre omgivelser. Vi er ikke kjent med en offisiell etterforskning av denne saken», skriver bandet.

Dette får den 24 år gamle kvinnen til å rase.

«Motbydelig. Hvordan våger dere å nekte for at dette skjedde, hvordan VÅGER DERE», skriver hun.

Slik så det ut fra Valle Hovin da Rammstein spilte konsert på Bjerke travbane i Oslo.

Spilte i Norge

I juli i fjor spilte det tyske rockebandet konsert på Bjerke travbane foran 60.000 tilskuere.

Rammstein er kjent for sine storslagne sceneshow og svir angivelig av rundt 1000 liter diesel per konsert i forbindelse med pyroteknikk og fyrverkerier.

Konserten i Norge var en av norgeshistoriens største konserter med betalt inngang.