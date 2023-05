Prins Harry tapte kampen om politibeskyttelse i Storbritannia

NTB

Prins Harry gikk rettens vei for å få lov til å betale for politibeskyttelse når han besøker Storbritannia. Men nå har en dommer i London satt ned foten.

Dommeren avviste påstanden fra kong Charles' yngste sønn om at den britiske regjeringen gikk utover sine fullmakter da de nektet ham å leie inn politifolk for å beskytte ham og familien.

Dommerens kjennelse betyr at prins Harry ikke får denne beslutningen prøvet for retten.

Prins Harry, hertugen av Sussex, mistet retten til britisk politibeskyttelse da han og kona Meghan frasa seg sine offisielle plikter og flyttet til USA i 2020. Paret har et eget privat sikkerhetsteam i USA, men Harry sier de ikke har tilstrekkelig jurisdiksjon eller tilgang til britisk etterretning til å beskytte familien når de er i hjemlandet.

Advokatene som representerer britisk politi og regjering, mener det vil være «upassende» at rike personer får betale for politibeskyttelse all den tid myndighetene har vurdert at det ikke er i offentlig interesse at skattebetalerne betaler for slik beskyttelse.

Prins Harry har også gått rettens vei for å utfordre beslutningen om å nekte ham offentlig finansiert beskyttelse.