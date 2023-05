Filmskuespiller Helmut Berger er død

På dette filbildet tatt 17. mai 2014 poserer den østerrikske skuespilleren Helmut Berger idet han ankommer visningen av filmen «Saint-Laurent» under den 67. utgaven av filmfestivalen i Cannes i Sør-Frankrike 17. mai 2014.

En av de mest kjente filmstjernene og mannlige sex-idol fra 1960- og 70-tallet, Helmut Berger, er død.

Den østerrikske skuespilleren hadde en rekke sentrale roller i flere storfilmer.

Han utmerket seg spesielt i filmene «The Damned», «Ludwig II» og «Conversation Piece» i regi av den italienske filmskaperen Luchino Visconts.

Berger ble regnet som en av Viscontis favorittskuespillere. De var også samboere frem til Visconts bortgang i 1976.

– Han så lykkelig ut

Han gjorde seg også bemerket i Vittorio De Sicas film «The Garden of the Finzi-Continis», Massimo Dallamanos «Dorian Gray», og i Francis Ford Coppolas «The Godfather Part III».

Få dager før han skulle ha fylt 79 år, sovnet han stille inn i hjembyen Salzburg 18. mai, skriver AFP.

– Helmut Berger døde mens han sov. Jeg sa farvel til ham morgenen. Han så lykkelig ut, forteller manageren Helmut Werner.

Private skandaler



Den østerrikske skuespillerinnen Romy Schneider sammen med Helmut Berger under innspillingen av «Ludwig II», regissert av Luchino Visconti, i Bayern, Tyskland, april 1972. Les mer Lukk

Skuespilleren skal i løpet av karrieren ha levd et utsvevende og luksuriøst liv, som var preget av en rekke skandaler, inkludert rusmisbruk og selvmordsforsøk.

Ifølge Wikipedia var Berger var en av de største stjernene på de europeiske filmlerretene på slutten av 1960- og 1970-tallet. Han ble sett på som et sexsymbol og popikon blant sine mange fans.

– Jeg har levd tre liv. Og på fire språk! Jeg angrer ingenting, er en av uttalelsene Helmut Berger ble kjent for. Hans favorittmotto var «La dolce vita», eller «det søte liv», skriver The Washington Post.

Giftet seg med italiensk modell



I 1994 giftet han seg med den italienske forfatteren og modellen Francesca Guidato. Etter 2010 bodde de hver for seg. Berger bodde i mange år i Roma, men returnerte til Salzburg på 2000-tallet for å ta seg av sin mor.

Ifølge tyske Bild ble skuespilleren omtalt som den «vakreste mannen i verden». Han prydet blant annet forsiden av magasinet Vogue.

Helmut Berger var på høyden av sin karriere på slutten av 1970-tallet. Deretter gikk det gradvis i utforbakke. Sin aller siste opptreden i filmbransjen var i 2014 i filmen «Saint Laurent» av den franske filmregissøren Bertrand Bonello.

Trakk seg tilbake etter sykdom



For sin rolle som kong Ludwig II av Bayern i Ludwig mottok Helmut Berger en David di Donatello-pris, mens hans rolle i The Damned ble belønnet med en Golden Globe-nominasjon.

I thrillerfilmen «Iron Cross» (2009) spilte Berger Shrager, en eldre SS-kommandør som var ansvarlig for å myrde jøder under andre verdenskrig. Året etter spilte han i to filmer regissert av Peter Kern.

De siste årene av sitt liv var han plaget av gjentagende lungebetennelse, før han i november 2019 trakk seg helt tilbake fra filmbransjen og et liv i offentligheten.