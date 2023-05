Knausgård selger seg ned i forlaget sitt

NTB

Forfatter Karl Ove Knausgård selger seg ned i eget forlag for å unngå konkurs.

Det er Frisk forlag som har kjøpt Knausgård-forlaget Pelikanen – og har betalt all gjeld og innfridd alle økonomiske heftelser, skriver VG.

Knausgård blir med videre på eiersiden, men Frisk forlag blir majoritetseier med 70 prosent av aksjene.

I tillegg har Harald Eia fått tilbakebetalt 250.000 kroner som forlaget skyldte ham.

– Jeg er veldig glad for og lettet over at det lånet nå er tilbakebetalt, skriver Knausgård i en epost til avisen.

Knausgård fortsetter som deleier og redaktør etter oppkjøpet.