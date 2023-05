Dolph Lundgren avslører kreftdiagnose

Den svenske skuespilleren forteller at han har blitt behandlet for en svulst siden 2015.

I et intervju med den amerikanske journalisten Graham Bensinger i programmet «In Depth With Graham Bensinger» forteller Dolph Lundgren (65) at han på et tidspunkt ble fortalt at han har to til tre år igjen å leve.

Totalt har skuespilleren operert ut seks svulster.

– De fant flere svulster rundt nyren. Problemet var at legene ikke delte oppdateringer med oss. Vi visste ikke hva som foregikk, sier han i intervjuet.

Legen ga ham to til tre år

Legen ba Lundgren om å ta en pause fra skuespillerkarrieren.

Dolph Lundgren har siden 2020 vært sammen med norske Emma Krokdal (26).

– Legen sa jeg bare hadde to til tre år igjen å leve, men jeg kunne høre det på stemmen at han trodde jeg hadde mindre tid enn det. Jeg trodde det var det. Du ser på livet ditt hvor bra du har hatt det. Alt jeg har gjort, så jeg ble ikke bitter av det. Jeg syntes synd på barna mine og forloveden min, forteller Lundgren.

Bensinger spør skuespilleren hvordan en slik beskjed påvirker deg, og hva det får deg til å føle.

Lundgren blir tydelig rørt når han formulerer svaret sitt.

– Du setter pris på å være heldig nok til å leve. Du setter pris på hvert øyeblikk, sier svensken.

Skal gifte seg med norske Emma

Dolph Lundgren har siden 2020 vært sammen med norske Emma Krokdal (26). I 2022 kunne paret dele gladnyheten om at de skal gifte seg.

Han har tidligere vært gift med svenske Anette Qviberg (57). Sammen har de to døtre, Greta (21) og Ida (27).

Lundgren har blant annet spilt i James Bond-filmen «Med døden i sikte» og andre filmer som «Rocky IV», «Universal Soldier», «Red Scorpion» og «Silent Trigger».