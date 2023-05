NTB

Martin Ødegaard viste vei for Arsenal med en flott scoring borte mot Newcastle. London-klubben vant toppkampen i Premier League 2-0.

Arsenals norske kaptein er i forrykende form, og etter 13 minutter scoret han sitt 15. ligamål for sesongen. Ødegaard fikk kjempetreff fra distanse og satte ballen inn lavt i hjørnet.

2-0 kom først etter 70 minutter takket være Arsenals dribleving Gabriel Martinelli. Han dro seg inn mot Newcastle-boksen og slo hardt og flatt inn. Foran mål satte vertenes midtstopper Fabian Schär ballen i eget nett.

Newcastle hadde vunnet åtte av sine ni siste kamper – fire strake på eget gress – og kom til kampen med selvtilliten i orden. Laget var friskt i starten og var ikke langt unna å få straffespark etter sju minutter.

VAR-teamet mistenkte at Arsenal-stopper Jakub Kiwior hadde handset i eget felt, men dommer Chris Kavanagh avfeide straffe da han sjekket reprisen på TV-skjermen. Den viste tilsynelatende at ballen traff Kiwior i låret.

Stolpetreff

Ødegaards scoring ble en kalddusj for Newcastle etter den gode starten, men både hjemmelaget og gjestene produserte gode sjanser i minuttene som fulgte.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale vartet opp med to gode redninger på kort tid midtveis i første omgang, og like etter pause avsluttet Alexander Isak i stolpen.

Martinelli traff tverrliggeren like etter, og både han og Ødegaard hadde gode sjanser til å øke ledelsen. Det måtte imidlertid en uheldig Schär til for at det skulle bli 2-0.

Utfordrer City

Arsenals sterke seier gjør at laget puster serieleder Manchester City i nakken. De lyseblå har ett poeng mer og én kamp til gode på Ødegaards lag.

Newcastle mistet samtidig viktige poeng i kampen for å holde på 3.-plassen i Premier League. Manchester United ligger to poeng bak dem med én kamp mindre spilt.

Arsenal avslutter sesongen med kamper mot Brighton (h), Nottingham (b), Wolverhampton (h). Newcastle har igjen Leeds (b), Brighton (h), Leicester (h), Chelsea (b).