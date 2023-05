Menendez-brødrene drepte foreldrene sine

Drepte sine foreldre i deres egen stue. Nå kommer TV-serien om den mystiske saken.

Brødrene Lyle og Erik Menendez ble dømt i 1996 til fengsel på livstid for å skutt og drept sine foreldre José og Kitty Menendez. Foreldrene ble funnet døde i sitt hjem i velstående Beverly Hills. Jose var skutt 10 ganger, mens moren Kitty var truffet seks ganger.

Nå skal Netflix lage TV-serie om saken, skriver Variety.

Det er serieskaper Ryan Murphy som står bak serien, som en del av antalogiserien «Monster». Serien vil bli en oppfølger til fjorårets «Monster: The Jeffrey Dahmer Story».

Serien om Lyle og Erik går foreløpig under produksjonsnavnet «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story».

Se video: Traileren til den nyannonserte serien bruker ekte lyd fra telefonsamtalen Lyle Menendez hadde med politiet:

Brutalt dobbeltdrap

Åstedsfoto fra Menendez-familien sin stue.

Det var i 1989 at de to brødrene, Lyle på 21 år og Erik på 18, gikk inn i familiens stue bevæpnet med hver sin hagle, skriver Biography. Brødrene skal så ha tatt livet av sine foreldrene med flere skudd.

Da tilsynelatende ingen hadde hørt hagleskuddene forlot brødrene åstedet og dro deretter på kino. Da brødrene kom hjem igjen ringte de til politiet og fortalte at de hadde funnet likene til sine foreldre.

I tiden etter drapene gikk politiet etter flere ledetråder, men de to brødrenes høye forbruk av familien sin formue fikk etterhvert politiet til å fatte mistanke. Politiet skal ha forsøkt å få en tilståelse ut av Erik ved utstyre en nær venn med skjult opptaksutstyr, men uten hell.

Sannheten kom for en dag da brødrene tilsto mordene til sin psykolog mens psykologen gjorde opptak, og brødrene ble pågrepet.

Seksuelle overgrep

Lyle og Erik Menendez i retten i 1990.

Rettsaken som fulgte ble sendt på TV og skapte stor oppstandelse i USA.

Brødrene innrømmet å ha drept sine foreldre, men fortalte at de var nødt da de fryktet at foreldrene planla å drepe dem.

Erik og Lyle vitnet for retten at Erik hadde vært utsatt for langvarig seksuelt misbruk fra sin far, og at foreldrene ville ta livet av dem slik at historien om misbruket ikke ville komme ut.

Brødrene ble ikke trodd og ble begge dømt til livstid i fengsel. De ble sendt i separate fengsler, men ble i 2018 gjenforent og soner nå samme sted. Både Lyle og Erik har giftet seg mens de har vært i fengsel.

Lyle er i dag 55 år, mens Erik er 52.

TV-serien er ventet i 2024.