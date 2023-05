Charles kronet til Storbritannias konge

NTB

Charles III ble under en høytidelig seremoni i Westminster Abbey lørdag kronet til konge av Storbritannia, mens hans kone Camilla ble kronet til dronning.

Charles og Camilla kom til den tradisjonsrike kirken i en forgylt vogn i kongeprosesjon gjennom Londons gater.

På veien fra Buckingham Palace via The Mall i typisk engelsk regnvær passerte de titusener av jublende briter og tilreisende utlendinger, hvorav noen hadde campet i flere dager for å få den beste plassen til å se kongeparet passere på vei til Westminster Abbey.

«God Save The King»-ropene gjallet hele veien mens prosesjonen rullet framover, men det var også protester fra republikanere som ropte «Not My King». Flere demonstranter har i løpet av morgenen blitt pågrepet, til protester fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Da Charles og Camilla gikk inn i kirken, ble de møtt i døra av erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, som har ansvaret for å krone og salve den nye kongen, og trompeter og God Save the King-rop gjenlød i kirkerommet.

Charles har allerede vært kong Charles III siden hans mor dronning Elizabeth døde i september i fjor, men selve den fargerike kroningsseremonien holdes lenge etter at sørgeperioden er over.

Tusen år gammel tradisjon

Seremonien følger en tusen år gammel intrikat tradisjon, og alle konger og dronninger som er blitt kronet i løpet av de mange århundrene, ville kjent igjen de fleste av innslagene, fra den mange hundre år gamle tronstolen til St. Edward's Crown og salvingen som symboliserer tilknytningen til den kristne Gud.

Men den er lettere justert til det 21. århundre, blant annet ved at representanter for andre religioner i det etter hvert så mangfoldige Storbritannia spiller en rolle. Kongen er ikke lenger bare øverste leder av Church of England, men også konge for et stadig mer religiøst og etnisk mangfoldig land. Både det jødiske, det muslimske, det buddhistiske samfunnet og sikhene er representert.

Endret ordlyd

Da han avla den tradisjonelle eden om å regjere det britiske folk med «rettferdighet og nåde», var det en ørliten endring i ordlyden, fra å være troens forsvarer (defender of the faith) til å være troenes forsvarer (defender of the faiths).

Eden er den andre av fem elementer i det historiske to timer lange anglikanske kroningsritualet som har sine røtter i tusen års tradisjon. Han avla eden med hånden på bibelen og kysset etterpå den hellige boka.

Etter at eden var avlagt, ble selve salvingen utført av erkebiskopen. Han tegnet omrisset av et kors på kong Charles' hode, hender og bryst med en spesialolje som er religiøst innviet i Jerusalem. Oljen blir lagt på kroningsskjeen fra middelalderen.

Mellom monarken og Gud

Denne delen av seremonien ble ikke vist på TV eller for gjestene da den anses å være den helligste delen av kroningen og et privat øyeblikk mellom monarken og Gud. Salvingen foregikk bak tre skjermer som hindret innsyn.

Selve kronen, St. Edward-kronen, som erkebiskopen plasserte på Charles' hode, er blitt brukt i kroningen av monarker siden 1600-tallet.

Kronen veier omtrent 2,2 kilo og består av en gullramme utsmykket med rubiner, ametyster, safirer, granater, topaser og turmalinger, og har en lilla fløyelshette med hermelinsbånd. Den brukes bare en gang i en konges regjeringstid og er vanligvis stilt ut i Tower of London.

Etter at Charles var kronet, var det hans livslange kjærlighet Camillas tur til å bli kronet til dronning av Storbritannia. Hun fikk dronning Marys krone plassert på sitt hode før hun tok plass på en trone ved siden av Charles.

Etter at den to timer lange seremonien var over, la Charles og Camilla ut på kroningsprosesjonen tilbake til Buckingham Palace, i den 260 år gamle gullkareten Gold State Coach, som har vært brukt under kroninger siden 1831.

Kongelige og vanlige folk

Da Charles og Camilla gjorde sin entre i den tradisjonsrike kirken, var alle de 2300 gjestene allerede på plass, fra kongelige og statsoverhoder fra andre land, blant dem kronprins Haakon og Mette-Marit, til kjendiser, politikere og flere hundre vanlige briter som var heldige nok til å bli invitert.

På kirkebenkene var dommere med parykk, offiserer med blinkende ordener på røde uniformsjakker og åtte nåværende og tidligere britiske statsministere. Der var også Frankrikes president Emmanuel Macron, USAs førstedame Jill Biden, Canadas statsminister Justin Trudeau og kjendiser som Judi Dench, Emma Thompson, Nick Cave og Lionel Richie.

Tronfølgeren prins William og hans kone prinsesse Catherine satt på første rad sammen med andre i den nære familien, mens prins Harry var plassert på tredje rad. Han kom uten sin kone hertuginne Meghan fra USA for å være med på kroningen av faren. I den andre enden av tredje rad satt prins Andrew, som er fratatt sine rojale plikter som følge av overgrepsanklager. Han ble buet av flere oppmøtte utenfor da han kom til kirken.

Til stede var også representanter fra de 14 landene som Charles også er statsoverhode for, og som er restene av det gamle britiske samveldet. Flere av disse landene, som Jamaica og Belize, vurderer nå å bli republikker.

Kroningen er den første på 70 år, da Elizabeth II ble kronet, og den første av en konge siden Charles' bestefar i 1937.