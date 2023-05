Lederen for republikansk protestgruppe pågrepet før kroningen av kong Charles

NTB

Graham Smith, som leder den anti-monarkistiske gruppen Republic, og fem andre demonstranter er pågrepet i forkant av kroningen av kong Charles.

Et bilde som er lagt ut på Twitter lørdag formiddag, viser tilsynelatende pågripelsen av Smith ved Trafalgar Square.

– De har pågrepet seks av våre organisatorer og beslaglagt hundrevis av plakater, men de vil ikke fortelle hvorfor de har pågrepet dem eller hvor de blir holdt, sier en aktivist til nyhetsbyrået AFP.

Pågripelsene har ført til stor aktivitet i sosiale medier. Politiet har så langt ikke kommentert meldingen.

Det har vært varslet demonstrasjoner mot det britiske kongedømmet i forbindelse med lørdagens kroning. Motstanderne av kongedømmet bruker slagordet «Not My King» både på plakater og T-skjorter.

Tidligere i uken varslet politiet i London at de kommer til å ha svært liten toleranse for demonstrasjoner under kroningen, og at demonstranter måtte regne med raske inngrep.

– Seks medlemmer av Republic er pågrepet, deriblant lederen, i det demonstrasjonen skulle starte ved Trafalgar Square, sier den republikanske aktivisten Luke Whiting til det britiske nyhetsbyrået PA.

– Årsaken er uklar. Muligens det var fordi en av dem bar på en megafon, føyer han til.

Han stiller spørsmål ved om pågripelsene er godt nok begrunnet og antyder at politiet misbruker sin makt.