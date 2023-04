Karpe ble Årets Spellemann – vant seks priser

Alternativ pop/rock

* Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

* Louien – «Figure Me Out»

* Daniel Herskedal, Emilie Nicolas – «Out of the Fog»

* Jenny Hval – «Classic Objects»

Barnemusikk

* Rasmus og Verdens Beste Band – «Tunga på gjerdet»

* Mandarinsaft – «Puteslott»

* Aslak Brimi – «Teleskopter»

* Hallaisiken – «1000 skjermer»

Blues

* Ledfoot – «Coffin Nails»

* Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen – «Paying Homage To The Blues»

* Billy T Band – «Hi Paradise»

* Rita Engedalen – «Sun Will Come»

Country

* Embla and the Karidotters – «Hello, I'm Embla»

* Ingvild Flottorp – «I Just Wanna Know It All»

* Trond Svendsen & Tuxedo – «Don't Trust the Moon»

* Silver Lining – «Go Out Nowhere»

Elektronika

* Ary – «For Evig»

* Jerry Folk – «Castle Tapes»

* André Bratten – «Picture Music»

* han gaiden – «you called me your erika»

Festmusikk

* Beathoven – Beathoven 2022

* Vidar Villa – Vidar Villa 2022

* Stavangerkameratene – «Kom nærmare»

* Rotlaus – Rotlaus 2022

Hiphop

* Jonas Benyoub – «ZeroLove Deluxe»

* Musti – «Ugbad»

* Undergrunn – «Undergrunn»

* Tyr – Tyr Markus Røe

Jazz

* Trondheim Jazzorkester & Gurls – «Oui»

* Master Oogway with Henriette Eilertsen – «Happy Village»

* Wako – «Ut av det nye»

* Moskus – «Papirfuglen»

Klassisk

* Vilde Frang – «Beethoven & Stravinsky: Violin Concertos»

* Ensemble Allegria – «Britten/Hagen/Strauss»

* Leif Ove Andsnes – «Dvořák: Poetic Tone Pictures, Op. 85»

* Truls Mørk, Håvard Gimse – «Bridge, Britten, Debussy: Cello Sonatas»

Metal

* Kampfar – «Til Klovers Takt»

* Sylvaine – «Nova»

* Khold – «Svartsyn»

* Cult Member – «Infinite Death»

Pop

* Karpe – «Omar Sheriff»

* Anna of the North – «Crazy Life»

* Sondre Justad – «En anna mæ»

* Aurora – «The Gods We Can Touch»

RnB/Soul

* Charlotte Dos Santos – «Morfo»

* Fieh – «In the Sun in the Rain»

* Nelly Moar – Nelly Moar

* Beharie – «Beharie, the Third»

Rock

* Honningbarna – «Animorphs»

* The Good The Bad and The Zugly – «Research and Destroy»

* Madrugada – «Chimes at Midnight»

* WIZRD – «Seasons»

Samtid

* Løvlid/Hytta/Nyhus – «Unamna»

* Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann – «Jon Øivind Ness: Marmæle/Mørkgånga»

* Ida Løvli Hidle – «Skumring»

* Lasse Marhaug – «Context»

TONOs komponistpris

* Inger Hannisdal – «North South East West»

* Eirik Hegdal – «Samlede Vandrehistorier»

* Honningbarna – «Animorphs»

* Bjørn Morten Christophersen – «The Lapse of Time»

Tradisjonsmusikk

* Gabba – «Gabba»

* Julie Alapnes – «Helleristning»

* Erlend Viken Trio – «Fete slåtta»

* Akselsen/Kvernberg/Carstensen – «Horta»

Viser og visepop

* Moddi – «Bråtebrann»

* Odd Nordstoga – «Inn i skogen»

* Ingeborg Oktober – «2018»

* Trond Granlund – «Sanger jeg lærte av Jokke»

Åpen Klasse

* Ingrid Jasmin – «Luna»

* Jon Balke – «Siwan: Hafla»

* Anja Lauvdal – «From a Story Now Lost»

* Sound Stories – «Il Villaggio»

Årets gjennombrudd

* Undergrunn – «Undergrunn»

* Ballinciaga – Ballinciaga 2022

* Ramón – «Så klart det gjør vondt»

* Jonas Benyoub – Jonas Benyoub 2022

* Amanda Tenfjord – «In Hindsight»

Årets Internasjonale suksess

* Peder Elias

* Daniel Herskedal

* Sigrid

* Kristine Tjøgersen

Årets låt

* Karpe – «PAF.no»

* Ballinciaga, David Mokel – «Dans på bordet»

* Ramón – «Ok jeg lover»

* Undergrunn – «Italia»

* Vinni – «glorie»

* Beathoven, Capow x 2g – «Sør-Afrika»

Årets Låtskriver

* Karpe – «Omar Sheriff»

* Undergrunn – «Undergrunn»

* Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

* Synne Vo – Synne Vo

Årets Musikkvideo

* Ramón (Regi: Nicolai Gundorff Asmussen) – «Så klart det gjør vondt»

* Salti (Regi: Alexander Zarate Frez) – «Demons»

* Aurora (Regi: Sigurd Fossen) – «A Temporary High»

* Årets Musikkvideo Karpe (Regi: Kavar Singh) – «PAF.no»

Årets Produsent

* Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn for Karpes «Omar Sheriff»

* Aurora og Magnus Skylstad for Auroras «The Gods We Can Touch»

* Matias Téllez for Matias Téllez 2022

* Pacify for Pacify 2022

Årets Tekstforfatter

* Karpe – «Omar Sheriff»

* Odd Nordstoga – «Inn i skogen»

* Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

* Fredrik Høyer – «hortensia! lenge sia!»

Årets Utgivelse

* Karpe – «Omar Sheriff»

* Undergrunn – «Undergrunn»

* Honningbarna – «Animorphs»

* Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

Hedersprisen

Lillebjørn Nilsen

Årets Spellemann

Karpe