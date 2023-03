Vendela Kirsebom sengeliggende i uker etter «Kompani Lauritzen»

Nå snakker 56-åringen ut om den tunge tiden.

– Jeg er ikke en som gir opp eller trekker meg. Det hadde betydd mye for meg å gå ut med æren i behold. Derfor kjente jeg på en enorm skuffelse, forteller Vendela Kirsebom i et intervju med Se og Hør.

Den tidligere supermodellen har mottatt en beklagelse fra TV 2 etter at hun ble sendt hjem for godt i stedet for å få innfridd en permisjon hun hadde blitt forespeilet under innspillingen av «Kompani Lauritzen».

Vendela Kirsebom prydet forsiden på amerikanske Sports Illustrated i februar 1993. Les mer Lukk

– Var uendelig lei

De første ukene brukte Kirsebom lang tid på å forsone seg selv med at hun var ute av konkurransen. Ifølge Se og Hør ble hun sengeliggende i flere uker.

– Jeg var uendelig lei, og klarte ikke å forholde meg til noe, sier Vendela.

Kirsebom, som ble verdenskjent da hun prydet forsiden av Sports Illustrated i februar 1993, har den siste tiden vært åpen om livet etter overgangsalderen.

– Alderen har gjort sitt



I et åpenhjertig intervju med VG tidligere denne måneden forteller Kirsebom (56) at hun etter en sjekk endte opp med å måtte fjerne deler av livmoren.

Hun har vært tydelig på at alt ikke er helt det samme i dag som da hun var yngre.

– Jeg har jobbet siden jeg var 16 år og gjort mange ting andre vil anse som tøft. Det er jeg stolt over. Men når det kommer til fysiske utfordringer, blir jeg usikker. Det er noe helt annet. Selv om jeg føler meg som den samme personen ennå, har jeg blitt noen erfaringer rikere, på godt og vondt, siden 90-tallet.

– Så har nok alderen gjort sitt til at jeg tenker mer konsekvenser. Jeg er mye mer forsiktig i dag enn jeg var den gangen, sa Vendela Kirsebom til Her og Nå i forrige uke.