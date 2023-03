Paris Hilton ut mot Playboys Hugh Hefner i ny biografi: – Jeg gråt

I biografien sin «Paris: The Memoir», forteller Paris Hilton at hun selv ikke visste at hun skulle pryde forsiden av Playboy. – Foreldrene mine var forbannet, og jeg gråt. Men ingen av oss konfronterte ham.